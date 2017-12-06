ABD'NİN KUDÜS KARARI DÜNYAYI AYAĞA KALDIRDI: TRUMP, SAVAŞ İLAN EDİYOR
ABD'nin Kudüs'ü başkent olarak tanımayı planlaması tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Filistin'in İngiltere Büyükelçisi "Trump savaş ilan ediyor." derken, İngiltere'den de "Kaygılıyız." mesajı geldi.
ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımaya hazırlanması tepki çekti. Filistin'in İngiltere Büyükelçisi bu kararın iki devletli çözümün sonu olduğunu belirtirken, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Trump'ı uyardı. İngiltere'den ise "Kaygılıyız" açıklaması yapıldı.
FİLİSTİN: İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME ÖLÜM ÖPÜCÜĞÜ
Filistin'in İngiltere Büyükelçi Manuel Hassasian, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla ilgili açıklamlarda bulundu.
Bu kararın 'iki devletli çözüme ölüm öpücüğü' olacağını söyleyen Hassasian, "Trump, Ortadoğu'da kutsal şehirlerini İsrail hegamonyasında görmek istemeyen 1.5 milyar Müslüman'a ve milyonlarca Hristiyan'a savaş ilan ediyor." ifadelerini kullandı.
İNGİLTERE: KAYGILIYIZ
Trump'ın Kudüs kararıyla ilgili, bir diğer açıklama da İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'dan geldi.
Johnson Brüksel'de yaptığı açıklamada, "Bekleyelim ve Başkan'ın ne söyleyeceğine bakalım. Ancak haberleri görüyoruz ve kaygı duyuyoruz. Çünkü Kudüs'ün, İsrailliler ile Filistinliler arasındaki nihai anlaşmanın bir parçası olması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
SİSİ'DEN TRUMP'A UYARI
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, ABD Başkanı Donald Trump'a, alması beklenen Kudüs kararıyla Ortadoğu sorunlarını daha da karmaşıklaştırmanın gereği olmadığını söyledi.
Mısır cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Trump İsrail'deki Amerikan büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı konusunda konuşmak üzere dün Sisi'yi telefonla aradı. Yazılı açıklamada, Sisi'nin Trump'ı, "Ortadoğu'da barış fırsatını tahrip edecek adımlar atılmaması" konusunda uyardığı belirtildi.
Açıklamada, "Mısır Cumhurbaşkanı, Mısır'ın Kudüs'ün yasal yapısının uluslararası referanslar ve ilgili Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde korunması yönündeki duruşunu teyit etti." denildi.
HAMANEY: FİLİSTİN HALKI ZAFERE ULAŞACAK
İran dini lideri Ali Hamaney de Trump'ın Kudüs kararına tepki gösteren isimlerden biri oldu.
Kararın becerisizlik ve başarısızlığın bir işareti olduğunu söyleyen Hamaney, "ABD'nin Filistin konusunda eli kolu bağlı. Amaçlarına ulaşamayacaklar. Filistin özgür olacak ve Filistin halkı zafere ulaşacak." dedi.
TRUMP BU AKŞAM KONUŞMA YAPACAK
ABD'nin, Kudüs'ün tamamını kendi başkenti olarak gören İsrail pozisyonunu desteklemesi, ABD'nin onlarca yıldır sürdürdüğü politikanın da sonu demek olacak.
Bu politikayla ABD Kudüs'ün statüsünün Filistinlilerle müzakereler sonunda belirlenmesi gerektiğini kabul ediyordu.
Filistinliler ise, Doğu Kudüs'ün kurulacak Filistin devletinin başkenti olmasını istiyor.
Uluslararası toplum da İsrail'in Kudüs'ün tümü üzerinde egemenlik hakkını kabul etmiyor.
ABD'li üst düzey yetkililerin verdiği bilgiye göre Trump bugün TSİ 2100'de yapacağı konuşmada büyükelçiliğin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması için Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdiğini söyleyecek.
Kaynak: haberinburada
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