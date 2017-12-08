ABD'NİN KUDÜS KARARINA EN İLGİNÇ TEPKİ! TRUMP AVM TABELALARI SÖKÜLDÜ
ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararının ardından, Şişli-Mecidiyeköy İstasyonundaki Trump AVM'yi gösteren yönlendirme tabelaları tek tek söküldü.
ABD'nin, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından, Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonundaki Trump Alışveriş Merkezi'ne ilişkin yönlendirme tabelaları söküldü.
YÖNLENDİRME TABELALARI KALDIRILDI
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından tepkiler sürüyor.
Alışveriş merkezinin bulunduğu Şişli'deki metro istasyonu içinde yer alan "Trump" yazılı yönlendirme tabelaları ve afişlerinin kaldırıldığı görülürken, metro alt geçidindeki Trump yazısının da söküldüğü dikkati çekti.
YERLERİ BOŞ KALDI
Gece saatlerinde yapıldığı öğrenilen kaldırma çalışmalarının ardından metro alt geçidinde ve içinde bulunan yönlendirme tabelalarının yerlerinin boş kaldığı görüldü.
Kaynak: haberinburada
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