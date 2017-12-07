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ABD'nin Kudüs Kararına Suudi Arabistan'dan Göstermelik Tepki: Şiddetle Kınıyoruz

ABD'NİN KUDÜS KARARINA SUUDİ ARABİSTAN'DAN GÖSTERMELİK TEPKİ: ŞİDDETLE KINIYORUZ

Suudi Arabistan ile ABD arasındaki kirli planın deşifre olmasının ardından, ABD'nin Kudüs kararına Suudi Arabistan'dan göstermelik bir şekilde 'Şiddetle kınıyoruz' tepkisi geldi.

Tarih : 07 Aralık 2017, 14:00
Puan Ver : Abd'nin Kudüs Kararına Suudi Arabistan'dan Göstermelik Tepki: Şiddetle Kınıyoruz(5/10)1

Suudi Arabistan, ABD'nin Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma kararını şiddetle kınadı. Hatırlanacağı üzere, ABD ile Suudi Arabistan arasındaki kirli Kudüs kararı deşifre olmuştu. Plana göre Kudüs İsrail'in başkenti olacak, Filistin de başkent olarak Abu Dis'i kabul edecek.

"ESEFLE TAKİP ETTİK"

Suudi Arabistan Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan hükümeti, ABD Başkan Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı ile İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma açıklamasını esefle takip etti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, gerekçesiz ve sorumsuzca atılan bu adımın tehlikeli sonuçları karşısında hükümetin uyarılarda bulunduğu hatırlatıldı.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Ayrıca açıklamada, "Suudi Arabistan, ABD yönetiminin bu adımı atmasını şiddetle kınıyor. Bu, Filistin halkının uluslararası ilgili kararlar uyarınca Kudüs üzerindeki tarihi sabit haklarına karşı büyük bir yanlılık teşkil ediyor." değerlendirmesi paylaşıldı.

Kararın Filistin halkının Kudüs ve diğer işgal edilmiş topraklar üzerindeki sabit haklarını değiştirmeyeceği vurgulanan açıklamada, Kudüs'e yeni bir statü dayatılmasının mümkün olmadığı belirtildi.

"İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI DAHA KARMAŞIK HALE GELECEK"

Söz konusu adımla ABD'nin Kudüs meselesine yönelik tarafsız tutumunun ihlal edildiği ve barış sürecindeki çabalarda büyük bir gerilemeye yol açıldığına değinilen açıklamada, "Bu durum, İsrail-Filistin çatışmasını daha karmaşık hale getirecek." yorumu yapıldı.

ABD'nin söz konusu karardan geri adım atması temenni edilen açıklamada, Washington'ın Filistin halkına haklarını geri verecek şekilde uluslararası iradeye yönelmesinin umulduğu aktarıldı.

BÜYÜKELÇİLİĞİN TAŞINMASI İÇİN TALİMATI VERDİ

ABD Başkanı Trump, düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1980'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump ayrıca, Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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