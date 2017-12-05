ABD'NİN KUDÜS KARARINA TEPKİ GÖSTEREN KASSAM TUGAYLARI GAZZE'DE GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI
ABD Başkanı Trump'ın, İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planını protesto eden Hamas ve askeri kanadı Kassam Tugayları, 30. yıl kutlamaları kapsamında Gazze'de gövde gösterisi yaptı.
ABD Başkanı Donal Trump, seçim vaatleri arasında yer alan "İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma" planını gerçeğe dönüştürmek için harekete geçti.
TRUMP'IN GERİ ADIM ATTIĞI İDDİA EDİLDİ
Trum, bu akşam Filistin lideri Mahmut Abbas'ı arayarak bu niyetini açıkça da belirtti. Beyaz Saray kaynakları, Trump'ın bu görüşmeden sonra büyükelçiliği taşıma planını ertelediğini bildirse de, henüz Trump cephesinden net bir açıklama gelmedi.
HAMAS 30. YILINI KUTLADI
İslam ülkelerinin, Trump'ın bu planına sert tepki gösterip "bölgeyi felakete sürükler" uyarısının ardından bir tepki de, Gazze'de yönetimi geçtiğimiz ay Abbas hükümetine devreden Hamas'tan geldi.
Hamas, Gazze şeridindeki Han Yunus'ta, 30. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında büyük bir yürüyüş gerçekleştirdi.
KASSAM TUGAYLARI GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI
Yürüyüşe, Gazze'nin savunmasını üstlenen Kassam Tugayları da katıldı. Gövde gösterisi düzenleyen üniformalı ve maskeli birlikler, ABD'yi bu yanlış adımdan dönmesi konusunda uyardı.
Kaynak: haberinburada
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