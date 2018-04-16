ABD'NİN OPCW TEMSİLCİSİ: KİMYASAL SALDIRI YAPILAN DUMA'DAKİ KANITLARI RUSYA KALDIRDI
ABD'de kimyasal silahların yasaklanması için mücadele eden örgütün temsilcisi, Esad'ın Duma'da yaptığı kimyasal saldırının kanıtlarını Rusya'nın kaldırmış olabileceğini belirtti.
ABD'nin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) temsilcisi, Suriye'de Esed rejiminin kimyasal silahla katliam yaptığı iddia edilen Doğu Guta'nın Duma bölgesi hakkında açıklama yaptı.
RUSYA KANITLARI KALDIRMIŞ OLABİLİR
OPCW temsilcisi, yaptığı açıklamada, olay yerindeki kanıtları Rusya'nın kaldırmış olabileceğini belirtildi.
Kaynak: Milliyet
Kaynak: haberinburada
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