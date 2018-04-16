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Abd'nin Opcw Temsilcisi: Kimyasal Saldırı Yapılan Duma'daki Kanıtları Rusya Kaldırdı
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ABD'nin OPCW Temsilcisi: Kimyasal Saldırı Yapılan Duma'daki Kanıtları Rusya Kaldırdı

ABD'NİN OPCW TEMSİLCİSİ: KİMYASAL SALDIRI YAPILAN DUMA'DAKİ KANITLARI RUSYA KALDIRDI

ABD'de kimyasal silahların yasaklanması için mücadele eden örgütün temsilcisi, Esad'ın Duma'da yaptığı kimyasal saldırının kanıtlarını Rusya'nın kaldırmış olabileceğini belirtti.

Tarih : 16 Nisan 2018, 15:00
Puan Ver : Abd'nin Opcw Temsilcisi: Kimyasal Saldırı Yapılan Duma'daki Kanıtları Rusya Kaldırdı(5/10)1

ABD'nin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) temsilcisi, Suriye'de Esed rejiminin kimyasal silahla katliam yaptığı iddia edilen Doğu Guta'nın Duma bölgesi hakkında açıklama yaptı.

RUSYA KANITLARI KALDIRMIŞ OLABİLİR

OPCW temsilcisi, yaptığı açıklamada, olay yerindeki kanıtları Rusya'nın kaldırmış olabileceğini belirtildi.

Kaynak: Milliyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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