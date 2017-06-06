ABD'de yapılan bir kamuoyu araştırması, Başkan Donald Trump'ın ülkesini Paris İklim Anlaşması'ndan çekme kararının Amerikan halkının çoğunluğundan destek görmediğini ortaya koydu.



ABD'de yapılan bir kamuoyu araştırması, Başkan Donald Trump'ın ülkesini Paris İklim Anlaşması'ndan çekme kararının Amerikan halkının çoğunluğundan destek görmediğini ortaya koydu.



Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, Washington Post'un, ABC News televizyonu ile yaptığı ankete katılan Amerikalıların yüzde 59'u Trump'ın küresel iklim değişikliğiyle mücadeleyi amaçlayan uluslararası anlaşmadan çekilme kararına karşı olduğunu belirtti.



Katılımcıların yüzde 28'i Trump'ın kararını desteklerken yüzde 13'ü konu hakkında fikri olmadığını beyan etti.



Siyasi parti aidiyetleri göz önüne alındığında, Cumhuriyetçilerin yüzde 67'si Trump'ın kararını desteklerken, bu oranın bağımsızlarda yüzde 22'ye, Demokratlarda ise yüzde 8'e kadar düştüğü gözlendi. Her 10 bağımsızdan 6'sı ve her 10 Demokrattan 8'i karara karşı olduğunu ifade etti.







kaynak:sabah