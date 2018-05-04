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ABD'nin projesi ifşa oldu! Bir ülke daha Suriye'ye asker gönderecek

ABD'NİN PROJESİ İFŞA OLDU! BİR ÜLKE DAHA SURİYE'YE ASKER GÖNDERECEK

Mısır Dışişleri Bakanı, ABD'nin askerlerini çekerek Suriye'de bir Arap gücü kurmayı planlandığı haberlerini doğrulayan sözler söyledi. Bakan, Suriye'ye asker göndermeyi tartıştıklarını açıkladı.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 19:50
Puan Ver : Abd'nin Projesi İfşa Oldu! Bir Ülke Daha Suriye'ye Asker Gönderecek(6/10)2

ABD'nin askerlerini çekerek Suriye'nin kuzeyinde bir Arap gücü kurmayı planladığı iddiası, gün geçtikçe kuvvetleniyor. Suudi Arabistan'ın ardından Mısır da Suriye'ye asker yollamayı düşündüğünü açıkladı.

SURİYE'YE ASKER GÖNDERMEYİ TARTIŞIYORLAR

Mısır devlet gazetesi Al Ahram'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Sami Şükrü diğer ülkelerle birlikte Suriye'ye asker göndermeyi tartıştıklarını söyledi.

Gazetede, "Suriye'deki durumla ilgili olarak, Şükrü mevcut birliklerin yerine Arap gücünün geçmesinin bir ihtimal olduğunu ifade etti. Bu teklif sadece medyada değil, yetkililer tarafından da tartışılıyor" ifadesi kullanıldı.

ABD GAZETESİ, "ARAP GÜCÜ" İDDİASINI NİSAN AYINDA YAZMIŞTI

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde bulunan güçlerinin yerine konuşlandırmak ve DAEŞ ile mücadelenin sona ermesinin ardından ülkenin kuzeydoğusunun yeniden istikrara kavuşmasına yardımcı olmak adına Araplardan oluşan bir birlik kurmayı planladığını Nisan ortasında bildirmişti.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN "HAZIRIZ" MESAJI GELMİŞTİ

Hemen ardından da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, daha büyük bir koalisyon kurulursa, Suriye'ye asker göndermeye hazır olduklarını söylemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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