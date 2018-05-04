ABD'NİN PROJESİ İFŞA OLDU! BİR ÜLKE DAHA SURİYE'YE ASKER GÖNDERECEK
Mısır Dışişleri Bakanı, ABD'nin askerlerini çekerek Suriye'de bir Arap gücü kurmayı planlandığı haberlerini doğrulayan sözler söyledi. Bakan, Suriye'ye asker göndermeyi tartıştıklarını açıkladı.
ABD'nin askerlerini çekerek Suriye'nin kuzeyinde bir Arap gücü kurmayı planladığı iddiası, gün geçtikçe kuvvetleniyor. Suudi Arabistan'ın ardından Mısır da Suriye'ye asker yollamayı düşündüğünü açıkladı.
SURİYE'YE ASKER GÖNDERMEYİ TARTIŞIYORLAR
Mısır devlet gazetesi Al Ahram'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Sami Şükrü diğer ülkelerle birlikte Suriye'ye asker göndermeyi tartıştıklarını söyledi.
Gazetede, "Suriye'deki durumla ilgili olarak, Şükrü mevcut birliklerin yerine Arap gücünün geçmesinin bir ihtimal olduğunu ifade etti. Bu teklif sadece medyada değil, yetkililer tarafından da tartışılıyor" ifadesi kullanıldı.
ABD GAZETESİ, "ARAP GÜCÜ" İDDİASINI NİSAN AYINDA YAZMIŞTI
Amerikan Wall Street Journal gazetesi, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde bulunan güçlerinin yerine konuşlandırmak ve DAEŞ ile mücadelenin sona ermesinin ardından ülkenin kuzeydoğusunun yeniden istikrara kavuşmasına yardımcı olmak adına Araplardan oluşan bir birlik kurmayı planladığını Nisan ortasında bildirmişti.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN "HAZIRIZ" MESAJI GELMİŞTİ
Hemen ardından da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, daha büyük bir koalisyon kurulursa, Suriye'ye asker göndermeye hazır olduklarını söylemişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Beyaz Show'da Terör Propagandası Yapan Ayşe Öğretmen Tahliye Edildi
- Körfez'de Savaş Çanları Çalıyor! Suudi'ler De Krizi Dahil Oldu
- 100 Bin İmzayı Toplayan Akşener'den Bahçeli'yi Kızdıracak Soru
- Öğrenciler Dikkat! Bir Sınavın Daha Tarihi Ertelendi
- İki Polisimizi Şehit Eden Terörist, Gaziantep'te Yakalandı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Avustralya 1 Milyondan Fazla Kanguruyu Öldürecek
- Ürdün İran'la Diplomatik İlişkilerini Kesen Fas'a Destek Verdi
- Eta Silahsızlanma Süreci Kapsamında Son Silahlarını Da Fransız Yetkililere Teslim Etti
- İsrailli Adam Siyahi Mülteciye Hakaretler Savurup Zorla Selfie Çekti
- Bundan Böyle Ünlü Adada Plastik Çatal-Bıçağa İzin Yok!
Bu Haberle İlgili Yorumlar