ABD'nin Kudüs'ü başkent yapma planıyla ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Büyük çılgınlık ve dünyayı ateşe atmaktır." dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da "Büyük hata olur." uyarısında bulundu.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, resmi Twitter adresinden ABD'nin Kudüs planıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bozdağ, "Kudüs müslümanların ilk kabilesidir, ortak davasıdır." diye konuştu.

İşte Bozdağ'ın açıklamasından öne çıkanlar:

"KUDÜS, TÜM MÜSLÜMANLARIN ORTAK DAVASIDIR"

"Kudüs, ümmeti Muhammed'in Mekke ve Medine'den sonra değer verdiği üçüncü şehirdir. Kudüs, Müslümanların ziyaretine gideceği üç mescidden biri olan Mescid-i Aksa'nın (diğer mescidler ise Mescid-i Haram,Mekke'dedir;Mescid-i Nebevi,Medine'dedir) bulunduğu şehirdir." ifadelerini kullanan Bozdağ, "Kudüs, Müslümanların ilk kıblesidir. Kudüs, Mirac mucizesinin şahididir ve Mirac mucizesinin gerçekleştiği yerdir. Kudüs, Müslümanların izzetidir; onurudur; şerefidir. Kudüs sadece Filistinlilerin değil, bütün Müslümanların ortak davasıdır." dedi.

"HEPİMİZ VE HERKES İÇİN BÜYÜK FELAKET OLUR"

Açıklamalarını sürdüren Başbakan yardımcısı, "Kudüs, Ortadoğu ve dünya barışının anahtarıdır. Kudüs, Müslümanların kırmızı çizgisidir. Kudüs'ün statüsü, uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınmıştır. Kudüs'ün statüsünü korumak, hem BM'nin hem BM üyelerinin hem Müslümanların ve hem de İslam ülkelerinin namus borcudur." derken, "Kudüs'ün başkent ilanı, büyük zorluklarla yürütülen barış sürecini yok eder. Kudüs'ün başkent ilanı, bölgede büyük kargaşa, kriz, kaos ve çatışmalara kapı aralar; öngöremediğimiz olumsuzluklara gebedir. Kısaca Kudüs'ün başkent ilanı, hepimiz ve herkes için büyük felaket olur." ifadelerini kullandı.

"HERKESİ DÜNYA BARIŞINI TEHLİKEYE ATMAKTAN KAÇINMAYA DAVET EDİYORUM"

Kudüs ile ilgili açıklamalarını sürdüren Bozdağ, "Kudüs'ün başkent ilanı, tarihi inkardır; bölgedeki gerçekleri inkardır; büyük haksızlıktır/zulümdür; büyük bir öngörüsüzlüktür; büyük bir akılsızlıktır/çılgınlıktır; bölgeyi ve dünyayı ne zaman söneceği bilinmeyen bir ateşe atmaktır. Herkesi, sorumlu davranmaya; imza koyduğu anlaşmalara sadık kalmaya; aklı selim ile hareket etmeye; iç politika veya başka gerekçelerle dünya barışını tehlikeye atmaktan kaçınmaya; nefsi hareket etmemeye; Müslümanları ve İslam ülkelerini izzetine, sahip çıkmaya davet ediyorum." açıklamasında bulundu.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN DA TEPKİ GELDİ: BÜYÜK BİR HATA OLUR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma girişimi ile ilgili olarak, "Bu büyük bir hata olacaktır. Bölgeye istikrar ve barıştan ziyade kaos getirecektir. Türkiye'nin tutumu bellidir. Buna sadece Müslüman dünyası değil, tüm dünya karşı çıkmaktadır. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'a daha önce de söyledim, görüşmemde de bunu tekrar dile getireceğim." dedi.

Kaynak: haberinburada