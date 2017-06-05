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abd'nin son şam büyükelçisi: ypg'ye silah aptalca

ABD'NİN SON ŞAM BÜYÜKELÇİSİ: YPG'YE SİLAH APTALCA

Suriye iç savaşı çıktığında ABD'nin Şam Büyükelçiliği görevinde bulunan Ortadoğu'nun önemli diplomatlarından Robert Ford, ABD Başkanı Trump'ın PYD'ye silah vermesinin ‘aptalca' bir karar olduğunu söyledi.

Tarih : 05 Haziran 2017, 09:03
Puan Ver : Abd'nin Son Şam Büyükelçisi: Ypg'ye Silah Aptalca(6/10)4


Ford, “Kısa vadede iyi olabilir ama orta ve uzun vadede çok kötü sonuçlar yaşanabilir. PYD çok hırslı, bu Sünni radikal hareketlere desteği artırabilir. Rakka'yı DEAŞ'tan alabiliriz ama El Kaide 4.0 sürümü karşımıza çıkabilir” dedi.



“ ABD Dışişleri'nin en zorlu görevlerinden biri nedir?” diye sorsanız, pek çok kişi “ Suriye iç savaşı patlak verdiğinde Şam Büyükelçisi olmak” cevabını verir. O ateşten gömleği giyen kişi, deneyimli diplomat Robert Ford'du. 30 yıl önce ilk görev yeri İzmir'di. Mısır'da ve Irak'ta görev yaptı. 2005'te Lübnan Başbakanı Refik Hariri suikastı nedeniyle, ABD-Suriye ilişkileri gerilmişti, Washington Şam'daki elçilik pozisyonunu 5 yıl boş bıraktı. Dönemin ABD Başkanı Obama, boşluğu Ford'la doldurdu.



İç savaştan sadece 2 ay önce, Şubat 2011'de resmen göreve başladı. Ancak 1 yıl sonra, güvenlik gerekçesiyle ABD, Suriye elçiliğine kilit vurdu. 2014'te de sürpriz bir kararla emekli oldu. Şimdilerde Washington Enstitüsü'nde uzman ve Yale Üniversitesi'nde ders veriyor. Gazete Habertürk'ten Nalan Koçak, “ABD'nin son elçisi” unvanını taşıyan Ford ile Suriye'deki gelişmeleri konuştu. Robert Ford sorulara özeleştiri yaparak, samimi ve zaman zaman Türkçe yanıtlar verdi.



 



kaynak:habertürk

 








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