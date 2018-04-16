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Abd'nin Suriye Operasyonu Sonrası Esad, Ailesini Rusya'ya Sakladığını Açıkladı
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ABD'nin Suriye Operasyonu Sonrası Esad, Ailesini Rusya'ya Sakladığını Açıkladı

ABD'NİN SURİYE OPERASYONU SONRASI ESAD, AİLESİNİ RUSYA'YA SAKLADIĞINI AÇIKLADI

Suriye operasyonunun ardından Esad, ailesini Rusya'ya yerleştirdiğini ilk kez açıkladı.

Tarih : 16 Nisan 2018, 11:10
Puan Ver : Abd'nin Suriye Operasyonu Sonrası Esad, Ailesini Rusya'ya Sakladığını Açıkladı(10/10)6

ABD, Fransa ve İngiltere'nin Esad rejimine yönelik saldırıları sonrası Esad, ailesinin Rusya'da saklandığını söyledi.

AİLESİNİ RUSYA'YA YERLEŞTİRMİŞ

Suriye'de Beşşar Esad rejimine yakın ailelerle gerçekleşen bir toplantıda Esad'ın ailesine ilişkin bir soruyu cevapladığı aktarıldı.

Rus kaynakların iddiasına göre Esad toplantıda ailesinin Rusya'ya yerleştirildiğini bildirdi.

ON BİNLERCE SİVİLİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Esad, Suriye iç savaşının başından bu yana düzenlediği saldırılarla çoğu kadın ve çocuk on binlerce sivilin ölümüne neden oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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