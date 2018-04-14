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ABD'NİN SURİYE OPERASYONUNA ANKARA'DAN DESTEK GELDİ!


ABD'nin Suriye operasyonuna Ankara'dan destek geldi!
Tarih : 14 Nisan 2018, 09:10
Puan Ver : Abd'nin Suriye Operasyonuna Ankara'dan Destek Geldi!(7/10)3

ABD, Fransa ve İngiltere, Suriye rejimini vurdu. Saldırıda başkent Şam'daki ve Humus'taki askeri noktalar ve kimyasal depolar hedef alındı. Operasyonla ilgili Türkiye'den ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz. Operasyon tüm insanlığın vicdanına tercüman olmuştur. Türkiye, Suriye rejimine karşı ABD, İngiltere ve Fransa'nın düzenlediği operasyonu yerinde bir tepki olarak görmektedir" denildi.

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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