ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'yi vurması dünyada büyük yankı uyandırdı. Rusya ve İran'dan operasyona tepki geldi. Türkiye "Memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

ABD, Fransa ve İngiltere, Suriye rejimini vurdu. Saldırıda başkent Şam'daki ve Humus'taki askeri noktalar ve kimyasal depolar hedef alındı. Saldırı dünyada büyük yankı uyandırırken açıklamalar da peş peşe geldi. İlk tepki operasyonun iki ortağı İngiltere ve Fransa'dan füzelerin Şam'a düştüğü dakikalarda geldi.

TRUMP: TALİMATI VERDİM!

Trump, "Kısa bir süre önce Amerikan kuvvetlerine, Suriye diktatörü Beşşar Esed'in kimyasal silah kapasitesiyle ilgili yerlere yönelik kesin bir saldırı yapmaları için talimat verdim. İngiltere ve Fransa ile birlikte ortaklaşa bir operasyon şu anda başlamış durumda. İki ülkeye de teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

THERESA MAY: BU KARARI KOLAY ALMADIK!

İngiltere Başbakanı Theresa May, Suriye'nin vurulmasına ilişkin "Suriye'ye karşı güç kullanmaktan başka alternatif yok. Bu kararı kolay almadık, başka çaremiz yoktu.Kimyasal silah kullanımının normalleşmesine izin veremeyiz" açıklamasını yaptı.

İngiltere Başbakanı Theresa May

MACRON: KİMYASAL TESİSLER VURULDU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Suriye'de kimyasal silah kullanımının normalleşmesine müsamaha edemeyiz" açıklamasında bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'de ABD ve İngiltere ile ortak gerçekleştirdikleri operasyonun, rejimin kimyasal tesislerine yönelik olduğunu belirtti.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Macron, geçen hafta Suriye'nin Duma kasabasına düzenlenen kimyasal saldırı ile "kırmızı çizginin aşıldığını" vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

RUSYA'DAN İLK TEPKİ: KARŞILIKSIZ KALMAYACAK

Operasyon haberinin gelmesinin ardından Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antanov yaptığı yazılı açıklamada, yapılan operasyonu kast ederek "Bu tür eylemler sonuçsuz kalmayacak" dedi.

Antonov, "Önceden tasarlanmış bir senaryo işleme konuldu. Yeniden tehdit ediliyoruz. Daha önce böyle saldırılarının sonuçları olacaktır diye uyardık" dedi.

İSRAİL: İRAN VE HİZBULLAH'A ÖNEMLİ BİR İŞARET!

Saldırıyla ilgili İsrail'den yapılan açıklamada "Saldırı İran, Hizbullah ve Suriye'ye önemli bir işaret." denildi

"RUSYA SAVUNMA SİSTEMİNİN KORUDUĞU ÜSLERE FÜZE GELMEDİ"

Rusya'dan yapılan başka bir açıklamada ise "Rus savunma sisteminin koruduğu üslere füze gelmedi" denildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı da saldırıda "Batı medyasının da sorumluluğunun" olduğunu söyledi.

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antanov

ESAD REJİMİNDEN İLK TEPKİ: SALDIRI, ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI!

Saldırının hedefindeki Esad Rejiminden ise operasyon sonrası "Üçlü müdahale uluslararası hukuka aykırı." açıklaması geldi. Öte yandan yine Rejim tarafından yapılan açıklamada Humus'ta atılan füzeler nedeniyle 3 sivilin yaralandığı duyuruldu. Ayrıca saldırı öncesi füzelerin vurduğu üslerin boşaltıldığı bilgisi dünya kamuoyuyla paylaşıldı.

TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMAYI DIŞİŞLERİ YAPTI: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

ABD'nin Suriye operasyonuyla ilgili Türkiye'den ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz. Operasyon tüm insanlığın vicdanına tercüman olmuştur. Türkiye, Suriye rejimine karşı ABD, İngiltere ve Fransa'nın düzenlediği operasyonu yerinde bir tepki olarak görmektedir" denildi.

BEŞTEPE'DE İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye'yi vurmasını değerlendirdi. Kalın şu ifadeleri kullandı:

"HESAP VERMELİLER"

Kimyasal silahların kullanılması uluslararası hukukun ihlali ve bir insanlık suçudur. 7 Nisan günü Duma'da kimyasal saldırı gerçekleştirdiği anlaşılan Suriye rejiminin cevapsız bırakılması düşünülemezdi. Bu menfur saldırının sorumluları hesap vermelidir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

"YALNIZCA KİMYASAL SİLAHLARI BİTİRMEKLE OLMAZ"

Uluslararası toplumu, gelecekte yaşanabilecek kimyasal saldırıların engellenmesi konusunda birlik olmaya çağırıyoruz. Öte yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla ifade ettikleri gibi kimyasal silahların oluşturduğu tehdit, Suriye'de yüz binlerce insanın konvansiyonel silahlarla öldürüldüğü gerçeğini değiştirmemektedir. Dolayısıyla yalnızca kimyasal silahların imhasına yönelik çabalar, bölgedeki istikrarsızlığı sonlandırmakta yetersiz kalacaktır.

"SİYASİ ÇÖZÜM ÇÖZÜM"

Amaç, Suriye'deki savaşı sonlandırmak olmalıdır. Konvansiyonel ve kimyasal silahlarla yapılan tüm katliamların engellenmesi, Suriye'de siyasi çözümün bir an önce sağlanmasına bağlıdır. Bu çerçevede uluslararası toplumu, kimyasal ve konvansiyonel tüm silahlarla gerçekleşen ölümleri sona erdirecek kapsamlı bir siyasi stratejiyi hayata geçirmeye davet ediyoruz.

İRAN'DAN SERT TEPKİ: BÖLGESEL SONUÇLARI OLACAK

Askeri üslerin ve kimyasal silah üretim merkezlerinin hedef alındığı saldırıya İran'dan ilk tepki geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Suriye'ye yapılan saldırıyla ilgili "Operasyonu kınıyoruz, bölgesel sonuçları olacak" dedi.İran Dışişleri Bakanlığı, "Saldırı uluslararası hukukun pervasızca ihlalidir ve Suriye'nin bütünlüğünü görmezden gelmiştir" ifadelerini kullandı.

HAMANEY: SALDIRI CİNAYETTİR

İran dini lideri Ayetullah Hamaney, ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin, "Suriye'ye gerçekleştiren saldırı bir cinayettir. ABD Başkanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve İngiltere Başbakanı cinayetkar" ifadelerini kullandı.

"CİNAYETE İMZA ATTILAR"

İran dini lideri Ayetullah Hamaney ülkenin yetkilileri ve İslami ülkelerin elçileri ile görüşmesinde, "Suriye'ye gerçekleştiren saldırı bir cinayettir. ABD Başkanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve İngiltere Başbakanı cinayetkar. Açıkça söylüyorum ABD Başkanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve İngiltere Başbakanı bir cinayete imza attı" dedi.

"HİÇBİR ŞEY ELDE EDEMEYECEKLER"

Ayetullah Hamaney açıklamasının devamında, "Geçtiğimiz yıllarda Irak'ta, Suriye'de ve Afganistan'da bulunup buna benzer cinayetler gerçekleştirip hiçbir şey elde etmedikleri gibi bu saldırıdan da bir şey elde edemeyecekler" şeklinde konuştu.

NATO: SURİYE'DE YAPILAN OPERASYONU DESTEKLİYORUZ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik başlattığı operasyonu desteklediğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, Suriye'ye yönelik askeri operasyonu desteklediğini belirterek, "Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejiminin kimyasal silah tesislerine karşı yürüttüğü operasyonu destekliyorum. Bu, Suriye rejiminin, Suriye halkına kimyasal silahlarla daha fazla saldırı yapmasını engelleyecek" dedi.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN DE DESTEK AÇIKLAMASI GELDİ

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Duma'daki kimyasal saldırının ardından Esed rejimine karşı ABD, İngiltere ve Fransa'nın düzenlediği hava harekatına AB'nin destek verdiğini açıkladı.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Tusk, "ABD, Fransa ve İngiltere tarafından düzenlenen operasyon, Suriye rejiminin Rusya ve İranla birlikte, en azından bir bedel ödemeden, bu insani trajediyi sürdürmeye devam edemeyeceğini gösterdi." ifadesi kullandı.

Tusk, "AB, müttefiklerin, yani haklının yanında yer alacaktır." açıklamasında bulundu.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik saldırısı kapsamında başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili bir komuta merkezinin vurulduğu bildirilmişti.

BM'DEN İTİDAL ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD İngiltere ve Fransa'nın, Suriye'de rejimin kimyasal silah tesislerine yönelik hava saldırısı düzenlemesi üzerine uluslararası hukuka uygun hareket edilmesi, itidal gösterilmesi ve gerginliği artıracak her türlü eylemden kaçınılması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, ABD İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik hava saldırılarını yakından takip ettiğini ve "uluslararası barış ve güvenlik söz konusu olduğunda BM Sözleşmesi ve uluslararası hukuk ile tutarlı bir şekilde hareket etme zorunluluğu olduğunu" belirtti.

SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİNİ ERTELEDİ

BM Sözleşmesinin bu konuda çok net olduğuna dikkati çeken Guterres, "BM Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında en önemli sorumluluğa sahip. Güvenlik Konseyi üyelerini birlik olup bu sorumluğu yerine getirmeye davet ediyorum. Tüm üye devletlere böyle tehlikeli bir durumda itidal göstermesi, gerginliği tırmandıracak ve Suriye halkının ıstırabını daha da kötüleştirecek herhangi bir eylemden kaçınma çağrısı yapıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, öte yandan Suudi Arabistan'a yapacağı ziyareti de erteledi.

AVUSTRALYA'DAN DESTEK GELDİ

Avustralya hükümeti, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflerini vurmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığının internet sayfasından, Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Dışişleri Bakanı Julie Bishop ve Savunma Bakanı Marise Payne imzalı yayımlanan ortak açıklamada, Suriye'deki rejim hedeflerinin vurulmasına destek verildi.

Açıklamada, ABD, Fransa ve İngiltere tarafından başlatılan harekatı "Suriye rejimi tarafından 7 Nisan'da Duma'da yasa dışı kimyasal silah kullanımına sert tepki" olarak değerlendiren Avustralyalı liderler, "Avustralya, ölçülendirilmiş, orantılı ve hedeflenmiş bir tepkiyi gösteren bu saldırıyı desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Hedeflerin vurulması ile "Esed rejimine ve onun destekçilerine, Rusya ve İran'a kimyasal silahların kullanılmasının tolere edilmeyeceğine dair net bir mesaj gönderildiği" vurgulanan açıklamada, "Kimyasal silahların, herhangi birisi tarafından, herhangi bir yerde, her koşulda kullanımı yasa dışıdır ve tamamen suçlanmayı hak eder. Esed rejiminin bu tür suçlarının cezasız bırakılmasına izin verilmemelidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

KANADA SALDIRIYI DESTEKLEDİĞİNİ AÇIKLADI

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimini hedef alarak başlattığı saldırıları desteklediklerini açıkladı.

Trudeau, Suriye'ye karşı başlatılan hava saldırıları üzerine yaptığı açıklamada, "Kanada, geçtiğimiz hafta Doğu Guta'da düzenlenen saldırıda kimyasal silah kullanımını en güçlü şartlarda kınamıştı. Kanada, ABD, İngiltere ve Fransa'nın, Esad rejiminin kendi halkına karşı kimyasal silah saldırıları başlatma imkanlarını bozmak için harekete geçme kararını destekliyor." dedi.

Kanada Başbakanı Trudeau açıklamasını, "Suriye'de kimyasal silah kullanımını daha fazla araştırmak için uluslararası ortaklarla çalışmaya devam edeceğiz. Sorumlu olanlar adalete teslim edilmelidir." şeklinde tamamladı.

Kaynak: haberinburada