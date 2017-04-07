ABD'NİN SURİYE'YE SALDIRMASIYLA DOLAR FIRLADI
Fed'in mart ayı tutanaklarını açıklamasıyla yükselişe geçen dolar, ABD'nin Suriye'ye saldırmasıyla 3.73 seviyesini aştı.
Gelişmekte olan piyasalarda artan satış eğilimin yanı sıra Fed'in mart ayı tutanaklarını açıklaması sonrasında dün 3.72'ye çıkarak 3 haftanın zirvesini gören dolar ABD'nin Suriye'ye saldırması üzerine 3.73 seviyesini de aştı.
kaynak:evrensel
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