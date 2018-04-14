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ABD'NİN SURİYE'Yİ VURMASINA KÜLLİYE'DEN İLK YORUM GELDİ


ABD'nin Suriye'yi vurmasına Külliye'den ilk yorum geldi
Tarih : 14 Nisan 2018, 10:40
Puan Ver : Abd'nin Suriye'yi Vurmasına Külliye'den İlk Yorum Geldi(6/10)2

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye'yi vurmasını değerlendirdi:

Kalın şu ifadeleri kullandı:

"HESAP VERMELİLER"

Kimyasal silahların kullanılması uluslararası hukukun ihlali ve bir insanlık suçudur. 7 Nisan günü Duma'da kimyasal saldırı gerçekleştirdiği anlaşılan Suriye rejiminin cevapsız bırakılması düşünülemezdi. Bu menfur saldırının sorumluları hesap vermelidir.

"YALNIZCA KİMYASAL SİLAHLARI BİTİRMEKLE OLMAZ"

Uluslararası toplumu, gelecekte yaşanabilecek kimyasal saldırıların engellenmesi konusunda birlik olmaya çağırıyoruz. Öte yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla ifade ettikleri gibi kimyasal silahların oluşturduğu tehdit, Suriye'de yüz binlerce insanın konvansiyonel silahlarla öldürüldüğü gerçeğini değiştirmemektedir. Dolayısıyla yalnızca kimyasal silahların imhasına yönelik çabalar, bölgedeki istikrarsızlığı sonlandırmakta yetersiz kalacaktır.

"SİYASİ ÇÖZÜM ÇÖZÜM"

Amaç, Suriye'deki savaşı sonlandırmak olmalıdır. Konvansiyonel ve kimyasal silahlarla yapılan tüm katliamların engellenmesi, Suriye'de siyasi çözümün bir an önce sağlanmasına bağlıdır. Bu çerçevede uluslararası toplumu, kimyasal ve konvansiyonel tüm silahlarla gerçekleşen ölümleri sona erdirecek kapsamlı bir siyasi stratejiyi hayata geçirmeye davet ediyoruz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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