

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, ABD'nin Suriye operasyonunu "olumlu ve anlamlı" bulduğunu belirterek şunları söyledi:







"Suriye'de 7. yılına girdik bir iç savaş var. Son vekalet savaşları şeklinde gelişti. Çok acımasız bir savaş. Daha önce kimyasal silahlar kullanıldığı kanıtlandı. Ama yeterli bir tepki gösterilmedi. Bu ilk değil. Bir millet belki uzun yıllar ayağa kalkmayacak şekilde tarumar edildi. Esed rejiminin tarumarlığının durdurulması lazım. Barış sürecinin hızlandırılması, adil bir barışın, kalıcı bir barışın sağlanması şarttır. Ümit ederiz ABD'nin bu operasyonu barış sürecinin teşvik edilmesini sağlar"







kaynak:habertürk