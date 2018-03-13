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ABD'nin Teksas Eyaletinde Bombalı Paketle Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

ABD'NİN TEKSAS EYALETİNDE BOMBALI PAKETLE SALDIRI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

ABD'nin Teksas eyaletine bir eve gönderilen bombalı paket infilak etti. Paketi açan 17 yaşındaki çocuk ölürken evde bulunan bir kadın yaralandı.

Tarih : 13 Mart 2018, 01:10
Puan Ver : Abd'nin Teksas Eyaletinde Bombalı Paketle Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı(5/10)1

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Austin kentinde 2 Mart'ta bir eve gönderilen bombalı paketin ardından aynı bölgede başka bir eve daha gönderilen bombalı paketin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

17 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Austin kentinde 2 Mart'ta evine gönderilen bombalı paketin patlatılması sonucu hayatını kaybeden 39 yaşındaki şahıstan sonra bugün yine bir eve bombalı paket gönderildi. Eve gönderilen paketin patlatılması sonucu 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, bir kadın da yaralandı.

"SALDIRILAR BENZERLİK TAŞIYOR"

Polis Şefi Brian Manley, iki saldırının birbiriyle bağlantılı olma ihtimali üzerinde durduklarını belirterek, "Saldırılar yöntem olarak göz ardı edilemeyecek benzerlikler taşıyor" dedi. Her iki saldırıda da kullanılan paketlerin gece kapının önüne bırakıldığını söyleyen Manley, paketlerin herhangi bir posta veya kurye hizmeti ile gönderilmediğini, her iki saldırının kurbanlarının da Afrikalı-Amerikalı kökenli olmasından dolayı ırkçılık ve nefret saldırıları olabileceğini açıkladı. Manley, federal soruşturmanın ATF-Alkol, Tütün, Silah ve Patlayıcılar Bürosu öncülüğünde yapıldığını sözlerine ekledi.

FBI İKİ SALDIRIYI DA İNCELİYOR

Saldırıları araştıran Federal Soruşturma Bürosu (FBI) San Antonio Bölge Sözcüsü Michelle Lee ise, "FBI, her iki saldırıyı da inceliyor ancak ana soruşturmayı şu an polis yürütüyor" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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