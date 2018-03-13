ABD'NİN TEKSAS EYALETİNDE BOMBALI PAKETLE SALDIRI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
ABD'nin Teksas eyaletine bir eve gönderilen bombalı paket infilak etti. Paketi açan 17 yaşındaki çocuk ölürken evde bulunan bir kadın yaralandı.
ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Austin kentinde 2 Mart'ta bir eve gönderilen bombalı paketin ardından aynı bölgede başka bir eve daha gönderilen bombalı paketin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
17 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ
ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Austin kentinde 2 Mart'ta evine gönderilen bombalı paketin patlatılması sonucu hayatını kaybeden 39 yaşındaki şahıstan sonra bugün yine bir eve bombalı paket gönderildi. Eve gönderilen paketin patlatılması sonucu 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, bir kadın da yaralandı.
"SALDIRILAR BENZERLİK TAŞIYOR"
Polis Şefi Brian Manley, iki saldırının birbiriyle bağlantılı olma ihtimali üzerinde durduklarını belirterek, "Saldırılar yöntem olarak göz ardı edilemeyecek benzerlikler taşıyor" dedi. Her iki saldırıda da kullanılan paketlerin gece kapının önüne bırakıldığını söyleyen Manley, paketlerin herhangi bir posta veya kurye hizmeti ile gönderilmediğini, her iki saldırının kurbanlarının da Afrikalı-Amerikalı kökenli olmasından dolayı ırkçılık ve nefret saldırıları olabileceğini açıkladı. Manley, federal soruşturmanın ATF-Alkol, Tütün, Silah ve Patlayıcılar Bürosu öncülüğünde yapıldığını sözlerine ekledi.
FBI İKİ SALDIRIYI DA İNCELİYOR
Saldırıları araştıran Federal Soruşturma Bürosu (FBI) San Antonio Bölge Sözcüsü Michelle Lee ise, "FBI, her iki saldırıyı da inceliyor ancak ana soruşturmayı şu an polis yürütüyor" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Minarede Mahsur Kalan Atmaca İtfaiyenin İki Günlük Çalışmasıyla Kurtarıldı
- Korkutan Uyarı: İstanbul'da 7.2 Büyüklüğünde Deprem Olacak
- Sağ Kolunu Kaybeden Başkan, Hıçkıra Hıçkıra Ağladı!
- E-Devlet'te Bir Hizmet Daha! Vasiyetname Sorgulama Geliyor
- Genç Kızın Üstünü Çıkarmaya Çalışan Sapık Köprücük Kemiğini Kırdı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İngiltere Başbakanı May: Rus Ajan Sinir Gazıyla Öldürüldü, Büyük İhtimalle Sorumlu Rusya
- Kopan Bacağını Kafasının Altına Koyup İki Saat Beklettiler
- Bebeğine Fazla Gelen Sütünü Erkeklere Satarak Para Kazanıyor
- Aldatıldığını Facebook'tan Öğrendi, Gelinliğini Ateşe Verdi
- Soyunma Kabinlerindeki Kadınların Görüntülerini Çalan Hacker Yakalandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar