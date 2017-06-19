

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye ABD'nin gönderdiği silahlar, uluslararası haber ajansı Reuters tarafından fotoğraflandı.







Fotoğraflarda uzun menzilli keskin nişancı tüfeği, gözetleme dürbünü ve zırhlı araçlar göze çarpıyor. Bir başka fotoğrafta ise, uçurulan bir insansız hava aracı var.







Rakka kuşatmasında YPG ile birlikte hareket eden Pentagon, şimdiye kadar 130 TIR'a yüklenmiş zırhlı araç ve askeri mühimmatı teröristlere verdi. Geçen haftaki son sevkiyat, Irak üzerinden Suriye'ye geçen TIR'ların Rakka çevresine gitmesiyle gerçekleşmişti.







ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü IŞİD'in kalesi Rakka'nın geri alınmasında bir diğer terör oluşumu YPG ile işbirliğine geçen ay imza atmıştı.







kaynak:milliyet