ABD'NİN TERÖRİSTLERE VERDİĞİ SİLAHLAR FOTOĞRAFLANDI!
Rakka operasyonunda YPG'li teröristler uzun menzilli keskin nişancı tüfeği ve Amerikan yapımı zırhlı araçları kullanıyor.
Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye ABD'nin gönderdiği silahlar, uluslararası haber ajansı Reuters tarafından fotoğraflandı.
Fotoğraflarda uzun menzilli keskin nişancı tüfeği, gözetleme dürbünü ve zırhlı araçlar göze çarpıyor. Bir başka fotoğrafta ise, uçurulan bir insansız hava aracı var.
Rakka kuşatmasında YPG ile birlikte hareket eden Pentagon, şimdiye kadar 130 TIR'a yüklenmiş zırhlı araç ve askeri mühimmatı teröristlere verdi. Geçen haftaki son sevkiyat, Irak üzerinden Suriye'ye geçen TIR'ların Rakka çevresine gitmesiyle gerçekleşmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü IŞİD'in kalesi Rakka'nın geri alınmasında bir diğer terör oluşumu YPG ile işbirliğine geçen ay imza atmıştı.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar