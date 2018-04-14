ABD, Fransa ve İngiltere'nin vurduğu Şam'ın doğusundaki Barza bilimsel araştırma merkezinde meydana gelen hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

DOĞU GUTA'DA KULLANILAN SİLAHLAR BURADA ÜRETİLDİ

Şam'ın doğusundaki Barza bilimsel araştırma merkezindeki hasarın görüntüleri yayınlandı. Muhalif bir askeri kaynağa göre, bilimsel araştırma merkezinde kimyasal silahlar üretiliyordu. Doğu Guta ve daha önce de sivillerin hedef alındığı saldırılarda bu silahlar kullanılmıştı.

SALDIRIDAN BU YANA ADIM ADIM NELER YAŞANDI?

Esad Rejiminin Doğu Guta'nın Duma bölgesinde en az 40 sivilin yaşamını yitirmesine neden olan kimyasal saldırısı sonrası ABD Suriye'nin başkenti Şam'daki Esad rejimine ait askeri üsleri savaş uçakları ve güdümlü füzelerle vurdu. Operasyona İngiltere ve Fransa da katıldı. ABD, Suriye'de 3 hedefe 100'den fazla füze fırlattı.

Operasyonun başladığı bilgisini ise ABD Başkanı Trump televizyondan yaptığı konuşmayla dünya kamuoyuna bildirdi.

TRUMP: TALİMATI VERDİM!

Trump, "Kısa bir süre önce Amerikan kuvvetlerine, Suriye diktatörü Beşşar Esed'in kimyasal silah kapasitesiyle ilgili yerlere yönelik kesin bir saldırı yapmaları için talimat verdim. İngiltere ve Fransa ile birlikte ortaklaşa bir operasyon şu anda başlamış durumda. İki ülkeye de teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye diktatörü Esed'in kimyasal silah kapasitesiyle ilgili yerlere yönelik kesin bir saldırı yapmaları için talimat verdim.

NERELER VURULDU?

Pentagon saldırıda üç bölgenin vurulduğunu açıkladı. Şam'daki Cumhuriyet Muhafızları, Dumeyr Havaalanı, Şam Uluslararası Havalimanı çevresi, Cemeyre Bilimsel Araştırmalar Merkezi, Kasyun Dağı'ndaki hava savunma sistemleri, Kisve ve Kalamun bölgelerindeki askeri noktalar vuruldu.

ABD, İngiliz ve Fransız güçleri ayrıca rejimin kontrolünde bulunan Hama ilinde havaalanı, Humus ilinin Kuseyr bölgesinde Hizbullah güçleri, Dera'da 89. Tugay olarak bilinen İran güçleri ve bazı askeri noktalar, Suveyda ilinde Halhala Havaalanı ve Dera ilinin İzra bölgesindeki hedeflere saldırı gerçekleştirdi.

İşte Suriye'de vurulduğu belirtilen hedefler şöyle:

Cumhuriyet Muhafız Tugayı 105 - ŞamHava savunma üssü - Jabal Qaseen Şam - Zeinab kışlasıMezze askeri havaalanıAd Dumayr Hava ÜssüBilimsel Araştırma - ŞamBilimsel Araştırma - Jamraya DamascusBüyük Genel 41 Özel Kuvvetler - ŞamDoğu Qalamoun'daki Al Rahiba Khomhuri muhafızlarının yakınındaki askeri yerler - Şam kırsal bölgesiAlkaswa - Şam kırsalındaki bölgedeki yerlerPamuklu bir göle yakın Homs BatıHavaalanı Balkchla İsveçlilerDaraa yakınlarındaki Azra bölgesinde bir İran üssüYarmouk üssüHoms kırsalında drenaj depolarıİran üssü Tal Mari'deŞam Uluslararası Havalimanı civarında cam ev

Saldırıda ABD'nin savaş baltası olarak bilinen Tomahawk füzeleri kullanıldı.

THERESA MAY: BU KARARI KOLAY ALMADIK!

Öte yandan operasyonun diğer iki ortağı İngiltere ve Fransa'dan da füzelerin Şam'a düştüğü dakikalarda peş peşe açıklamalar geldi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Suriye'nin vurulmasına ilişkin "Suriye'ye karşı güç kullanmaktan başka alternatif yok. Bu kararı kolay almadık, başka çaremiz yoktu.Kimyasal silah kullanımının normalleşmesine izin veremeyiz" açıklamasını yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Suriye'de kimyasal silah kullanımının normalleşmesine müsamaha edemeyiz" açıklamasında bulundu.

PENTAGON: İLK AŞAMA SONA ERDİ

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Suriye'de vurulan hedeflerin Şam'da bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'ta kimyasal silah depoları olduğunu söyledi. Dunford, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine karşı yürütülen ilk dalga saldırının sona erdiğini açıkladı.

ABD SAVUNMA BAKANI: EK SALDIRI PLANIMIZ YOK

ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD'nin müttefikleri ile görüşmeye devam ettiğini ancak şu anda ek saldırı yapma planlarının olmadığını söyledi. Mattis, saldırının sadece Esad rejimine yönelik olduğunu, yabancıların etkilenmemesi için azami dikkat gösterildiğini söyledi.

"AMAÇ: ESAD'IN KİMYASAL PROGRAMINI BİTİRMEK"

Yine Pentagon'dan yapılan açıklamada operasyonun amacının Esad'ın kimyasal silah programını bitirmek olduğu ve Esad kimyasal silah kullanmaya devam ederse operasyonun devam edeceği bildirildi.

RUSYA'DAN İLK TEPKİ: KARŞILIKSIZ KALMAYACAK

Operasyon haberinin gelmesinin ardından Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antanov yaptığı yazılı açıklamada, yapılan operasyonu kast ederek "Bu tür eylemler sonuçsuz kalmayacak" dedi.

Antonov, "Önceden tasarlanmış bir senaryo işleme konuldu. Yeniden tehdit ediliyoruz. Daha önce böyle saldırılarının sonuçları olacaktır diye uyardık" dedi.

"RUSYA SAVUNMA SİSTEMİNİN KORUDUĞU ÜSLERE FÜZE GELMEDİ"

Rusya'dan yapılan başka bir açıklamada ise "Rus savunma sisteminin koruduğu üslere füze gelmedi" denildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı da saldırıda "Batı medyasının da sorumluluğunun" olduğunu söyledi.

ESAD REJİMİNDEN İLK TEPKİ: SALDIRI, ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI!

Saldırının hedefindeki Esad Rejiminden ise operasyon sonrası "Üçlü müdahale uluslararası hukuka aykırı." açıklaması geldi. Öte yandan yine Rejim tarafından yapılan açıklamada Humus'ta atılan füzeler nedeniyle 3 sivilin yaralandığı duyuruldu. Ayrıca saldırı öncesi füzelerin vurduğu üslerin boşaltıldığı bilgisi dünya kamuoyuyla paylaşıldı.

TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMAYI DIŞİŞLERİ YAPTI: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

ABD'nin Suriye operasyonuyla ilgili Türkiye'den ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz. Operasyon tüm insanlığın vicdanına tercüman olmuştur. Türkiye, Suriye rejimine karşı ABD, İngiltere ve Fransa'nın düzenlediği operasyonu yerinde bir tepki olarak görmektedir" denildi.

İRAN'DAN SERT TEPKİ: BÖLGESEL SONUÇLARI OLACAK

Askeri üslerin ve kimyasal silah üretim merkezlerinin hedef alındığı saldırıya İran'dan ilk tepki geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Suriye'ye yapılan saldırıyla ilgili "Operasyonu kınıyoruz, bölgesel sonuçları olacak" dedi.İran Dışişleri Bakanlığı, "Saldırı uluslararası hukukun pervasızca ihlalidir ve Suriye'nin bütünlüğünü görmezden gelmiştir" ifadelerini kullandı.

NATO: SURİYE'DE YAPILAN OPERASYONU DESTEKLİYORUZ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik başlattığı operasyonu desteklediğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, Suriye'ye yönelik askeri operasyonu desteklediğini belirterek, "Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejiminin kimyasal silah tesislerine karşı yürüttüğü operasyonu destekliyorum. Bu, Suriye rejiminin, Suriye halkına kimyasal silahlarla daha fazla saldırı yapmasını engelleyecek" dedi.

BM'DEN İTİDAL ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD İngiltere ve Fransa'nın, Suriye'de rejimin kimyasal silah tesislerine yönelik hava saldırısı düzenlemesi üzerine uluslararası hukuka uygun hareket edilmesi, itidal gösterilmesi ve gerginliği artıracak her türlü eylemden kaçınılması çağrısında bulundu.

Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, ABD İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik hava saldırılarını yakından takip ettiğini ve "uluslararası barış ve güvenlik söz konusu olduğunda BM Sözleşmesi ve uluslararası hukuk ile tutarlı bir şekilde hareket etme zorunluluğu olduğunu" belirtti.

SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİNİ ERTELEDİ

BM Sözleşmesinin bu konuda çok net olduğuna dikkati çeken Guterres, "BM Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında en önemli sorumluluğa sahip. Güvenlik Konseyi üyelerini birlik olup bu sorumluğu yerine getirmeye davet ediyorum. Tüm üye devletlere böyle tehlikeli bir durumda itidal göstermesi, gerginliği tırmandıracak ve Suriye halkının ıstırabını daha da kötüleştirecek herhangi bir eylemden kaçınma çağrısı yapıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, öte yandan Suudi Arabistan'a yapacağı ziyareti de erteledi.

MACRON: KİMYASAL TESİSLER VURULDU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'de ABD ve İngiltere ile ortak gerçekleştirdikleri operasyonun, rejimin kimyasal tesislerine yönelik olduğunu belirtti.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Macron, geçen hafta Suriye'nin Duma kasabasına düzenlenen kimyasal saldırı ile "kırmızı çizginin aşıldığını" vurguladı.

Kimyasal saldırının arkasında Suriye rejiminin olduğunu kaydeden Macron, ABD ve İngiltere ile gerçekleştirdikleri saldırının Suriye rejiminin kimyasal silah üretim tesisleri ile sınırlandırıldığını ifade etti.

Macron, saldırıda ne tür mühimmat veya silah kullanıldığı ile hangi tesislerin hedeflendiğine ilişkin detay vermedi.

TRUMP YÖNETİMİ DAHA ÖNCE ESAD'I VURMUŞTU

Geçen yıl Suriye'nin Han Şeyhun kasabasında kimyasal silah kullanılmasının ardından Trump yönetimi Şaryat Hava Üssü'nü Akdeniz'den atılan füzelerle vurmuştu. Saldırıda 50'den fazla Tomahawk füzesi kullanılmıştı. Saldırıda 6 kişi ölmüştü.

Kaynak: haberinburada