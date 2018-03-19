Sultan II. Abdülhamid Han'ın 5'inci kuşaktan torunu olan Nilhan Osmanoğlu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde konferans verdi.

"OSMAN SOYADINI ALMAMIZA MÜSAADE EDİLMEDİ"

Üniversitenin Kültür ve Kongre Merkezinde 'Sultan Abdulhamid'siz 100 Yıl ve Çanakkale' isimli söyleşiye konuşmacı olarak katılan Sultan Abdulhamid Han'ın 5'inci kuşaktan torunu Nihal Osmanoğlu çocukluk ve üniversite yıllarında soyunu saklamak zorunda kaldığını söyledi. "Osman soyadını almamıza müsaade edilmedi" diyen Osmanoğlu, "1974 yılında genel af sonrasında hanedanlığın buraya gelişi söz konusu oldu. Ama buraya gelişten sonra vatandaşlık hakkı verilmedi. Yani uzun yıllar sonra vatandaşlık hakkı alındı. Turist gibi 3 ayda bir Ankara'ya gidip kağıt imzalamak zorunda kaldık. Ailemiz buradaki memurların edepsizliklerini gördü. Müslüman mısınız gibi sorularla karşılaşıldı. Yurt dışındaki haneden mensupları Osman soy adını kullanırlar. Bu sadece aileye ait bir soy isimdir. Ama buraya geldiğimizde Osmanoğlu soy ismini bir çok insanda görebilirsiniz. Ama bu soyadı alınmamıza müsaade edilmedi. Bugünleri gördüğümüz için Allah'a şükür diyoruz" diye konuştu.

"İNŞALLAH ECDADI DOĞRU ŞEKİLDE ANLAYABİLİRİZ"

Dedesi Abdülhamit'in sonraki kuşaklara artık daha doğru ve gerçek bir şekilde anlatıldığını belirten Osmanoğlu, "Tarihi yorumlamada ve Sultan Abdulhamid'i anlamanın kapılarını aralama noktasında çok önemli bir yerdeyiz. İnşallah ecdadı doğru şekilde anlayabilir bugüne doğru şekilde taşıyabiliriz. Çünkü gerçekten bir şeyleri eksik yaptığımızda ya da yanlış yorumladığımızda hatalarımızdan farkı kalmıyor. O yüzden her şeyi doğru şekilde analiz etmenin gerekli olduğuna inanıyorum" dedi.

"ÖZEL OKULA GİTMEK ZORUNDA KALDIK"

10 yıl öncesine kadar dedesi ve soyu hakkında dışarıda konuşamadıkları dile getiren Osmanoğlu, "Devlet okulunda okumamızın imkanı bile yoktu. Oradaki hocaların psikolojik baskıları yüzünden özel okula gitmek zorunda kaldık. Osmanlı ailesi ile bir ilişkiniz mi var dediklerinde hayır dediğim çok zaman oldu, deşifre olmamak için. Çünkü büyük sıkıntılar yaşatıyorlardı. Şimdi yavaş yavaş Allah'a hamd olsun bugünleri de gördük inşallah daha güzellerini de göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada