Kariyerlerinde ilk defa A Milli Takım kadrosuna çağrılan Abdülkadir Ömür ve Mehmet Zeki Çelik, Mircea Lucescu'nun onayıyla Ümit Milli Takıma alındı.

A Milli Takım'ın İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile yapacağı hazırlık maçları için açıklanan aday kadrodan iki oyuncu, Ümit Milli Takımı'na katıldı.

"KRİTİK MAÇ ÖNCESİ İKİ OYUNCU ALANYA KAMPINA KATILDI"

TFF'nin sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takım aday kadrosunda bulunan Abdülkadir Ömür ve Mehmet Zeki Çelik, Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun onayı doğrultusunda Ümit Milli Takım'ın İsveç maçı kadrosuna dahil edildi.

İki oyuncu, 2019 U21 Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek için yarın İsveç ile çok kritik bir maça çıkacak Ümit Milli Takım'ımızın, Alanya'daki kampına katıldı."

Kaynak: haberinburada