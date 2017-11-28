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Abdullah Avcı: Adebayor öyle bir şey söylememiş

ABDULLAH AVCI: ADEBAYOR ÖYLE BİR ŞEY SÖYLEMEMİŞ

Medipol Başakşehir'in Teknik Direktörü Abdullah Avcı Kayserispor maçının ardından, topu koluyla aldığını itiraf ettiği söylenen Adebayor'un böyle bir açıklama yapmadığını belirtti.

Tarih : 28 Kasım 2017, 02:00
Puan Ver : Abdullah Avcı: Adebayor Öyle Bir Şey Söylememiş(7/10)3

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"OYUN İÇİNDE KALMAYA ÇALIŞTIK"

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, ligin 13. haftasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Bugün ikinci bölgeden 3. bölgeye kadar sağlıklı paslarla geldik ama 4. bölgeye geçemedik. Daha az ceza sahasına girdik. Oyun içinde kalmaya çalıştık. Oyunun başka bir bölümü de ülkemizde oynanıyor. Zor bir deplasman oldu. Karlı bir hafta olduğunu düşünüyorum. 1 puan aldık. Yarış bizim adımıza keyifli gidiyor. Rakibi de tebrik ediyorum" dedi.

"YEDİĞİMİZ GOLÜN İZLENMESİ GEREKİYOR"

Bir gazetecinin Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın Adebayor 'Topu kolumla aldım dedi' açıklamasını hatırlatması üzerine Avcı, "Adebayor hocanın forma istediğini söyledi. Adebayor'un formayı yollarız sorun değil. Adebayor böyle bir şey söylemediğini söylüyor. Yediğimiz golün de izlenilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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