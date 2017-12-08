Eski Sevgilisini Kıskandırmak İçin Fotoğraf Gönderdi, Adam Evi Basıp Yeni Sevgilisini Öldürdü
İsrail, Tanklar Ve Savaş Uçaklarıyla Gazze'yi Vurdu
12 Yaşında Annesinin Tabutunu Taşıyan Muhammed: Annemi Değil Melek Taşıdım
Abd'de Tacizle Suçlanan Senatör Franken İstifa Etti
Reza Zarrab'ın Kendisine Tezavüz Ettiğini İddia Eden Eski Hücre Arkadaşı Dava Açtı
Polonya Başbakanı 2 Yıldır Sürdürdüğü Görevinden İstifa Etti
Avrupa Birliği'nden Trump'ın Kudüs Kararına Sert Tepki: Karanlık Zamanlar
Diyarbakırlı Kadınlar Tandır Ekmeğiyle Gönülleri Isttı
Uefa Uluslar Liginde Torbalar Belli Oldu! İşte Muhtemel Rakiplerimiz
Trabzonspor'a Ceza Yağdı
Altın Top (Ballon D'or) 2017'nin Sahibi Cristiano Ronaldo!
Abd'den Sonra Çekya Da Kudüs'ü İsrail'in Başkenti Olarak Kabul Etti
Kabin Memurunun Fotoğrafını Çeken Yolcu Uçaktan Atıldı
Konyaspor, Guimaraes İle 1-1 Berabere Kaldı, Avrupa Ligine Veda Etti
Gürcü Milletvekilleri Kudüs'ü İsrail'in Başkenti Olarak Tanınması İçin Başbakanlarına Mektup Yazdı
Abdullah Avcı: Avrupa'da Harika Bir Deneyim Kazandık
Putin, Kudüs İçin Erdoğan'ı Arayacak
Abd'de Okula Silahlı Saldırı! 2 Öğrenci Ve Saldırgan Öldü
Çipras'la Bir Araya Gelen Erdoğan'dan Net Sözler: Kimsenin Toprağında Gözümüz Yok
Adana'daki Hastanede Bebeklerin Öldü Denilip Başkalarına Verildiği İddiasına Soruşturma

Abdullah Avcı: Avrupa'da harika bir deneyim kazandık

ABDULLAH AVCI: AVRUPA'DA HARİKA BİR DENEYİM KAZANDIK

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3,5 senede Avrupa'da çok iyi deneyimler kazandıklarını söyledi.

Tarih : 08 Aralık 2017, 03:40
Puan Ver : Abdullah Avcı: Avrupa'da Harika Bir Deneyim Kazandık(6/10)2

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı 3,5 senede Avrupa'da çok iyi deneyimler kazandıklarını söyledi.

"OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM"

UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Braga'yı 2-1 mağlup etti ve fakat grubun diğer maçında istediği sonucu alamayınca Avrupa kupalarından elendi. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Braga Avrupa'nın en kısa takımlarından bir tanesi. Geçiş oyunu yapabiliyorlar, kenar ortaları yapabiliyorlar. Takım savunmasında da iyiler. Baskı ile başlamak istedik. 20-25 dakika doğru yaptık. Golden sonra Braga oyuna ortak oldu. İlk yarıda gol de yiyebilirdik. İkinci yarıda baskı yapmak ve baskıdan sonra da atak yapma istedik. İkinci yarıda dengeli oyun vardı. Yediğimiz golden sonra rakip oyun gücünü hissettirdi. Kazandığımız penaltı var ve maçı kazandık. Bu sene 10. Avrupa maçını oynadık. 14 lig ve 1 Türkiye Kupası maçıyla 25. maçı tamamladık. Devreyi 30 maç ile kapatacağız. 3.5 senedir her sene oyun gelişimi, Avrupa tecrübesi ve harika bir deneyim kazandık. Çıkmak istiyorduk. Bize bağlı değildi. Diğer maç berabere bitti. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"AVRUPA'DAN ELENMEK LİGİ OLUMLU ETKİLEMEZ"

Avrupa kupalarından elenmelerinin ligi iyi etkileyip etkilemeyeceği ile ilgili bir soruya başarılı çalıştırıcı, "Ben olumlu etkileyeceğini düşünmüyorum. Bu sezon Avrupa ve Şampiyonlar Ligi'nde 10 maç oynadık. 5 rakip ve 5 farklı planla oynadım. Kadro derinliğimiz buna müsait. Her kulvarda sporcu ruhu gitmek ister. Biz de gitmek istedik. İki gün sonra önemli maç var. Çok iyi dinlenmemiz lazım. Lig 34 hafta oynanıyor. Biz aralık son haftasında 30 maç oynamış olacağız" diye cevap verdi.

Avcı, ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan Beşiktaş'ı da tebrik etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Abdullah  Avcı  Avrupa  Da  Harika  Bir  Deneyim  Kazandık    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER