Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Giresunspor yenilgisinin ardından, "Mağlup duruma düşmek şık olmadı, bize yakışmadı" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda AÇ Giresunspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Kupa bizim için önemli hedeflerden bir tanesi. Karşımızda da özellikle Metin hoca ile beraber liginde çıkış yapan kaliteli oyuncuların bulunduğu, temposu olan, seyirci atmosferi çok güzel bir takım vardı." dedi.

"3-0 MAĞLUP DURUMA DÜŞMEK BİZE YAKIŞMADI"

Yenik duruma düşmenin kendilerine yakışmadığını söyleyen Avcı, "Bir Karadenizli olarak özlemişiz, uzun zamandır gelmiyordum o açıdan güzeldi. Bizim açımızda ise oyuna zihinsel olarak doğru başlamadık bunun mesajlarını oyunun başı itibariyle çok net bir şekilde verdik ve gol de duran toptan geldi. İkinci yarı bir adım atacaktık çevirmek için ama rakibin ikinci golü geldi arkasından penaltı üçüncü gol biz normalde pek 3 tane pozisyon vermeyen bir takımken 3-0 mağlup duruma düşmek şık olmadı, bize yakışmadı." ifadelerini kullandı.

"KAZANMAK İÇİN HER TÜRLÜ ŞANSIMIZI DENEYECEĞİZ"

Avcı son olarak şu sözleri sarfetti: "Sonuçta oyuncularımız biraz da oyun içine dönmek ve tepki vermek, biraz daha rakibi rahatsız eden, biraz daha çabuk oynayan bir takım kimliğine büründü. Gol bulduk son bölümde bir tane daha bulabilirdik belki. İkinci maç için golü bulmamız iyi oldu kolay bir skor değil ama bunun altından kalkabilecek bir takımız. 30. maçı oynadık bugün. Bir hafta futboldan uzak kalıp, konuşmadan, düşünmeden ikinci yarıya hazırlanıp ilk resmi müsabakamızı yine Giresunspor ile İstanbul'da oynayacağız. Kazanmak için her türlü şansımızı deneyeceğiz" dedi.

Kaynak: haberinburada