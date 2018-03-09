ABDULLAH AVCI'DAN AĞIR YENİLGİ SONRASI İLK SÖZLER: BİZE HİÇ YAKIŞMADI
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 4-1 mağlup oldukları karşılaşma sonrası, "Bize hiç yakışmadı" dedi.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 4-1 kaybettikleri Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını yayıncı kuruluşa değerlendirdi.
"TOPARLANACAĞIZ"
Abdullah Avcı karşılaşma sonrası şunları söyledi:
"Bugün oyun anlamında, hem bizdeyken top, hem de rakipteyken iyi oynamadık. Uzun zamandır karşılaşmadığım bir şeydi. Bize hiç yakışmadı, şık olmadı. Oyunun bütününe baktığımda hak edecek bir şey yapmadık. Önümüzde oynayacağımız, kazanacağımız maçlar var. Toparlanacağız. Oyun böyle bir şey, yarın yeni bir gün başlayacak. Ama bize hem oyun, hem de skor anlamında yakışmayan bir durum oldu."
Kaynak: haberinburada
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