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Abdullah Avcı'dan beklenen açıklama geldi: Arda Turan oynayacak

ABDULLAH AVCI'DAN BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ: ARDA TURAN OYNAYACAK

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Arda Turan'ın Galatasaray maçında oynayacak gibi durduğunu söyledi.

Tarih : 13 Nisan 2018, 13:10
Puan Ver : Abdullah Avcı'dan Beklenen Açıklama Geldi: Arda Turan Oynayacak(10/10)6

Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray ile oynayacakları lig maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte o değerlendirmeler...

NAPOLEONİ YOK, ARDA, MOSSORO...

İlk sırada olmak, en yakın rakibine 2 puan önde olmak, 100 yıllık takımlarla yarışmak güzel duygu. Baskı, stres yok. Kazansak da kaybetsek de bir sonraki haftaya yine aynı şekilde hazırlanacağız. Stefano Napoleoni bu maçta yok, Mossoro'ya karar vereceğiz, Cumartesi günü belli olacak. Oynayan oyuncu önemli, oynamayan oyuncu değerlidir. Elia da Adebayor da önemli oyuncu. Ligin lideriyiz ve keyfini çıkaracağız. Kaygı, baskı, final gibi bakmıyorum. Doğru oyun oynamaya bakacağız. Arda Turan oynayacak gibi duruyor. Malatya maçında darbe almıştı. Son karar cumartesi verilecek.

GALATASARAY MAÇI AÇIKLAMASI

Galatasaray maçında rakibe göre hazırlanma var. Hiçbir maça bir puan için değil kazanmak için bakıyorum. Futbolun gerçeklerini, savunma prensibini de kenara bırakamayız. Ne zaman bekleme ne zaman bekleme ne zaman geçiş hepsini planlıyoruz. Umarım karşılığını da alırız. Galatasaray kendi sahasında. Biz de beklemiyorduk ve Gençlerbirliği'ne kaybettiler. Kontrollü ve kontrolsüz baskıları var, buna çalıştık. Pazar günü uygulanacak mı bakacağız.

ŞAMPİYONLUK SON HAFTAYA KADAR...

4 takım şampiyonluk için sonuna kadar gidecekç. Final bu işin sonudur. Şampiyonluk yarışı sonuna kadar sürecek. Hakemler hakkında hiç konuşmadım yine konuşmayacağım. Yeni nesil genç hakemler var onları da baskı altında bırakıyoruz bu doğru değil. Bu kadar bilim, çalışma, arge varken hakemleri konuşacaksak mesafe kat edemeyiz. Yıllardır emek veriyoruz, emek sonunda hakem konuşulmaz. Devamlı geliştirmek ve araştırmak lazım. 4 sene sonunda adım adım büyüyen bir takım var. 12 senedir ilerliyor. Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi play-off oynadık, ligi zorluyoruz. Roma'da Cengiz oynuyor ve bunda etkimiz varsa harika bir şey. Geçen sene Beşiktaş'ın şampiyonluğu konuşulmuyor. Benim için önemli olan çizgiyi bozmamak. Ben sokakta bunu görüyorum

CENGİZ ÜNDER İÇİN MAÇI İZLEDİM

Cengiz Ünder için Roma maçı izledim. 10 ay ona dokunduk. Altınordu'ya teşekkür etmek lazım. Harika bir durum, bunun sayısını çoğaltmalıyız. Genç nesile yatırım yapacağız. İnsanları geliştirirsek Türk futboluna oyuncu kazandırırız.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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