İngiliz Duyurdu: Turistler, Türkiye'ye Geri Dönüyor
Estetik Ameliyat Ücretleri Bitcoin'le Ödenebilecek
Ronaldo Zam İstiyor: En Yüksek Ücret, En İyiye Ödenir
Abdullah Avcı'dan Olay İtiraf: Oğlum Arda'yı İstiyor
Leicester City'den Beşiktaş'a Kötü Haber Geldi
Aselsan, Bmc İle 77 Milyon Euroluk Anlaşma İmzaladı
Gazprom, Türkiye'ye Doğal Gaz İhracatında Rekor Kırdı
Çin, 2,1 Milyar Dolar Maliyetle Yapay Zeka Teknoparkı Kurdu
Trabzonspor'un Yıldızına Arjantin Ekibi Talip Oldu
Milli Takım Defteri Tamamen Kapandı
Ankara'da 2018'de Ulaşıma Zam Yapılmayacak
Google, Intel'in Ürettiği Çiplerde Güvenlik Açığı Buldu
Şenol Güneş'ten Cenk'in Ayrılığına İlk Yorum Geldi
Ethereum 950 Doları Aşarak Rekor Kırdı
Yıldırım Demirören: Gelecek Sezon Video Hakem Sistemine Geçeceğiz
2017'de Yeni Kimlik Kartı Alanların Sayısı 16 Milyona Yaklaştı
Antalyaspor'un Yeni Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu Oldu
Trabzonspor, Emmanuel Mas'ın Takımdan Ayrıldığını Kap'a Bildirdi
Bitcoin Fiyatındaki Yükselişin Arkasından Peter Thiel Çıktı
Dört Büyükler Borç Batağına Saplandı

Abdullah Avcı'dan olay itiraf: Oğlum Arda'yı istiyor

ABDULLAH AVCI'DAN OLAY İTİRAF: OĞLUM ARDA'YI İSTİYOR

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Arda Turan transferiyle ilgili "Oğlum ara diye baskı yapıyor, ama şu anda bir şey yok" dedi.

Tarih : 04 Ocak 2018, 22:20
Puan Ver : Abdullah Avcı'dan Olay İtiraf: Oğlum Arda'yı İstiyor(9/10)5

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, transfer gündeminde yer alan Arda Turan ile ilgili konuştu ve oğlunun transfer için kendisine baskı yaptığını söyledi.

"ARDA BÜYÜK OYUNCU"

Avcı, Arda Turan ile ilgili şu anda resmi bir girişim olmadığını belirtirken; "Takım hakikaten, oyun gücünü ve kalitesini geliştirerek devam ediyor. Hocalarla tolantı yaparak nasıl daha iyi hale getiririz, onu tartışıyoruz. Bugün saha dağılımına bakınca, her mevkide iki oyuncu var, sayısal olarak iyiyiz. Arda 1 haftadır gündemde, konuşulan. Benim 2003 senesinden beri beraber olduğum, ailenin büyük oğlu gibi, beraber katkı sağladığımız, beraber çalıştığımız oyunculardan. Barcelona gibi zirve yapmış, Türk futboluna da katkı sağlamış bir oyuncu. Oğlum baskı yapıyor, ara konuş diye. Böyle bir şey olursa, Arda ile ilgili, Başakşehir ile ilgili ortak menfaat ile karar verilir, ama şu anda böyle bir şey yok. Arda Atletico'ya giderken de, Barcelona'ya giderken de fikir alışverişi yapmıştır. Aradı, yılbaşımızı kutladı, böyle bir şey yok. Arda büyük oyuncu, konsantre olunca farklı senaryolar çıkartabilir. Arda Turan hakkında hayırlısı neyse, o olsun. Arda liderliğin önüne geçti galiba." ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ: ARDA'YI BEĞENİYORUM

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de uzun süredir basını meşgul eden Arda Turan transferiyle alakalı son açıklamasında, "Arda Turan'ı istemeyecek olan teknik direktör yoktur, Arda Turan şu anda Cenk'in kariyer olarak da önünde. Oyuncular olarak gündeme gelirse istememe gibi bir durum söz konusu değil. Beşiktaş, Arda'yı aldı, Messi'yi aldı ben de hayır mı diyeceğim. Arda'yı da beğeniyorum" demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Abdullah  Avcı  Dan  Olay  İtiraf  Oğlum  Arda    İstiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER