ABDULLAH AVCI'DAN OLAY İTİRAF: OĞLUM ARDA'YI İSTİYOR
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Arda Turan transferiyle ilgili "Oğlum ara diye baskı yapıyor, ama şu anda bir şey yok" dedi.
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, transfer gündeminde yer alan Arda Turan ile ilgili konuştu ve oğlunun transfer için kendisine baskı yaptığını söyledi.
"ARDA BÜYÜK OYUNCU"
Avcı, Arda Turan ile ilgili şu anda resmi bir girişim olmadığını belirtirken; "Takım hakikaten, oyun gücünü ve kalitesini geliştirerek devam ediyor. Hocalarla tolantı yaparak nasıl daha iyi hale getiririz, onu tartışıyoruz. Bugün saha dağılımına bakınca, her mevkide iki oyuncu var, sayısal olarak iyiyiz. Arda 1 haftadır gündemde, konuşulan. Benim 2003 senesinden beri beraber olduğum, ailenin büyük oğlu gibi, beraber katkı sağladığımız, beraber çalıştığımız oyunculardan. Barcelona gibi zirve yapmış, Türk futboluna da katkı sağlamış bir oyuncu. Oğlum baskı yapıyor, ara konuş diye. Böyle bir şey olursa, Arda ile ilgili, Başakşehir ile ilgili ortak menfaat ile karar verilir, ama şu anda böyle bir şey yok. Arda Atletico'ya giderken de, Barcelona'ya giderken de fikir alışverişi yapmıştır. Aradı, yılbaşımızı kutladı, böyle bir şey yok. Arda büyük oyuncu, konsantre olunca farklı senaryolar çıkartabilir. Arda Turan hakkında hayırlısı neyse, o olsun. Arda liderliğin önüne geçti galiba." ifadelerini kullandı.
ŞENOL GÜNEŞ: ARDA'YI BEĞENİYORUM
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de uzun süredir basını meşgul eden Arda Turan transferiyle alakalı son açıklamasında, "Arda Turan'ı istemeyecek olan teknik direktör yoktur, Arda Turan şu anda Cenk'in kariyer olarak da önünde. Oyuncular olarak gündeme gelirse istememe gibi bir durum söz konusu değil. Beşiktaş, Arda'yı aldı, Messi'yi aldı ben de hayır mı diyeceğim. Arda'yı da beğeniyorum" demişti.
Kaynak: haberinburada
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