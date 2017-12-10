ABDULLAH GÜL SESSİZLİĞİNİ BOZDU: HERKESİ MİTİNGE DAVET EDİYORUM!
ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararı için, aynı gün attığı tweetten sonra yeni bir açıklama yapmayan Abdullah Gül, bugün bir video yayınlayarak, vatandaşları yarınki Yenikapı mitingine davet etti.
Uzun süre Dışişleri Bakanlığı yapan ve Filistin'deki İsrail sorunuyla ilgili çözüm çabalarında aktif rol alan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararına yönelik, ilk gün yaptığı tek tweetlik açıklamanın ardından bugün yeni bir açıklama daha yaptı.
"DÜNYA MÜSLÜMANLARINA YAPILAN BÜYÜK BİR PROVOKASYONDUR"
Gül, "Bu sadece Filistinlilere, Arapla değil bütün dünya müslümanlarına yapılan büyük bir provokasyon, büyük bir sorumsuzluk örneğidir. Bunu bütün dünya müslümanları reddetmek durumundadır" dedi.
Abdullah Gül, bazı sivil toplum kuruluşları tarafından yarın Yenikapı Meydanı'nda düzenlenecek Kudüs Mitingi için videolu destek mesajı yayımladı.
"KUDÜS'ÜN İŞGALİ ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRIDIR"
Gül yayınladığı destek mesajında şunları söyledi:
Bu yıl Filistin'in işgalinin 50'nci yılı. 50 yıldır Filistinli kardeşlerimiz işgal altında yaşıyorlar ve işgalin her türlü acımasızlığıyla zulmü ile karşı karşıyalar. Filistin'in işgali demek Kudüs'ün de işgali demek. Müslümanların ilk kıblesi Kudüs'tür. Kudüs'ün işgali uluslararası hukuka da aykırıdır. Birleşmiş Milletler bu işgali reddetti. Bütün bunlara rağmen maalesef Amerika Birleşik Devletleri bugünlerde Başkan Trump tarafından Kudüs'ün İsrail'in resmi başkenti olduğunu ilan etti ve yakında başkente büyükelçiliği taşıyacağını duyurdu. Bu sadece Filistinlilere, Arapla değil bütün dünya müslümanlarına yapılan büyük bir provokasyon, büyük bir sorumsuzluk örneğidir. Bunu bütün dünya müslümanları reddetmek durumundadır.
"BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZI BU MİTİNGE DESTEK VERMEYE DAVET EDİYORUM"
Gül, "Tabi cumhurbaşkanları, krallar seviyesinde sokaktaki insanlara kadar herkes elinden gelen her türlü tepkiyi şiddete başvurmadan göstermek zorunda. Bu çervevede yarın Yenikapı'da yapılacak olan mitingi organize eden bütün Türk uluslararası gönüllü kuruluşları, teşkilatları cani gönülden tebrik ediyorum ve bütün vatandaşlarımızı bu mitinge destek vermeye davet ediyorum" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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