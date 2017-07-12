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Abdullah Gül'den "Gülen İle Görüştü" İddialarına Yanıt
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ABDULLAH GÜL'DEN "GÜLEN İLE GÖRÜŞTÜ" İDDİALARINA YANIT


Abdullah Gül'den
Tarih : 12 Temmuz 2017, 17:50
Puan Ver : Abdullah Gül'den "Gülen İle Görüştü" İddialarına Yanıt(5/10)1

FETÖ lideri Gülen, Reuters ve bir Alman radyosuna verdiği demeçte Abdullah Gül'ün kendisini ziyaret ettiğini söylemişti. Gülen açıklamalarına 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den yanıt geldi.

"KESİNLİKLE GÖRÜŞMEM OLMAMIŞTIR"

Gül, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Başbakanlığım, Dışişleri Bakanlığım ve Cumhurbaşkanlığı görevlerim süresinde kesinlikle bir görüşmem olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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