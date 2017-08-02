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Abdullah Gül'den Katar'a Sürpriz Ziyaret
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Abdullah Gül'den Katar'a Sürpriz Ziyaret

ABDULLAH GÜL'DEN KATAR'A SÜRPRİZ ZİYARET

Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Arap ülkelerinin baskıları nedeniyle zor günler yaşayan Katar'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Tarih : 02 Ağustos 2017, 22:30
Puan Ver : Abdullah Gül'den Katar'a Sürpriz Ziyaret(9/10)5

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "dayanışma ziyareti" çerçevesinde Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Beraberindeki heyetle Doha'ya ulaşan Gül'ün, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve selefi olan babası Hamad bin Halife Al Sani'yle bir araya gelmesi bekleniyor.

KATAR'DAKİ ARKADAŞLARIYLA DA BULUŞACAK

Heyetteki yetkililerden alınan bilgiye göre, "Katar'la dayanışma" amacı taşıyan ziyaret sırasında Gül, Körfez bölgesindeki olaylara ilişkin görüşlerini paylaşacak.

Gül'ün Katar'daki bazı arkadaşlarıyla da bir araya geleceği aktarılan ziyaretin iki gün sürmesi öngörülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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