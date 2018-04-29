Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan seyahati öncesi Atatürk Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Abdullah Gül'ün "Aday değilim" açıklaması sorulunca Erdoğan, "Bu konu ile ilgili hiçbir değerlendirme yapmayacağım. Sayın Gül açıklamasını yaptı. Seçim meydanı herkese açıktır." cevabını verdi.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar:

"Özbekistan Ali Meclisi'ne hitapta bulunacağım. Türkiye-Özbekistan İş Forumu'na katılacağız. 1 Mayıs'ta Buhara'yı ziyaret edeceğim. Buhara ziyaretimin anlamı büyük. Arzumuz, isteğimiz bir Buhari hadis külliyeti içerisinde en önemli eserlerden bir tanesidir. İmam Buhari adına orda bir enstitü kurmayı düşünüyoruz.

Bu ziyaretimizde uzun yıllardır kaybettiğimiz o ivmeyi yeniden kazanacağız. Onun için çok geniş bir iş adamları heyetiyle bu ziyareti yapıyoruz.

"2 MAYIS'TA BAŞKAN MOON İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Tarihi özel bağlarımızın bulunduğu Güney Kore'ye ziyaretimde 2 Mayıs'ta Başkan Moon ile görüşeceğim. Kore Cumhuriyeti bölgesinde çok önemli bir güç. Kuzey ve Güney'in bir araya geldiği bu dönemde bu ziyaretimizi gerçekleştirerek, çok anlamlı bazı öğrenmemiz gerekenleri öğreneceğiz diye düşünüyoruz.

Önde gelen Kore şirketlerinin önemli isimleriyle görüşmelerimiz olacak. Güney Kore ve Kuzey Kore liderlerinin 27 Nisan'da tarihi bir zirvede bir araya gelişmeleri, bizim de onlarla ilişkimizi zenginleştirecek diye düşünüyorum. Kalıcı barışın Kore yarımadasında tesis edilmesini diliyoruz.

"HİÇBİR DEĞERLENDİRME YAPMAYACAĞIM"

(Abdullah Gül) Ben müsadelerinizi alarak bu konuyla ilgili hiçbir değerlendirme yapmayacağım. Sayın Gül değerlendirmeleri kendileri de yaptılar. Seçim meydanı herkese açıktır. Seçim meydanı da bu noktada her siyasi parti adayını belirler.

"ANKETLER CUMHUR İTTİFAKI'NI AÇIK ARA ÖNDE GÖSTERİYOR"

Hamdolsun anketler cumhur ittifakının açık ara önde olduğunu gösteriyor. Rakamsal bir şey vermeyeceğim. Bunu zaten sizler de görüyoruz. Cumhur ittifakı açık ara çok güzel bir yerde.

"DERT YİNE İDEOLOJİK"

(İstanbul Üniversitesi'nin 'bölünmesi' tartışmaları) Dert yine ideolojik. Efendim bunlar da işte bizim camiadan.' Kusura bakmasınlar, bizim camia, şu camia, bu camia diye bir şey yok. Her şeyde ideolojik yaklaşımdan uzak, dürüst olacağız. Biz nitelik mi arayacağız, yoksa nicelik mi arayacağız, biz buna bakıyoruz."

Kaynak: haberinburada