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Abdurrahim Albayrak: Başkan Sana İhtiyacımız Var Derse Fatih Terim Para Bile Konuşmaz

ABDURRAHİM ALBAYRAK: BAŞKAN SANA İHTİYACIMIZ VAR DERSE FATİH TERİM PARA BİLE KONUŞMAZ

Galatasaray'da eski yönetici Abdurrahim Albayrak, "Galatasaray Başkanı, Fatih Terim'e gidip Galatasaray'ın sana ihtiyacı var derse Fatih Terim, para bile konuşmaz" dedi.

Tarih : 05 Aralık 2017, 03:10
Puan Ver : Abdurrahim Albayrak: Başkan Sana İhtiyacımız Var Derse Fatih Terim Para Bile Konuşmaz(7/10)3

TRT Spor'da katıldığı programda konuşan Galatasaray'da eski yönetici Abdurrahim Albayrak, gündeme dair açıklamalarda bulundu. 3-0'lık Beşiktaş mağlubiyeti sonrası gündeme gelen Teknik Direktör Fatih Terim hakkında konuşan Albayrak, "Galatasaray Başkanı, Fatih Terim'e gidip Galatasaray'ın sana ihtiyacı var derse, Fatih Terim para bile konuşmaz. Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bir hoca varken başkanı arayıp, geliyorum ben demez. Fatih hoca ile temas olduğunu da sanmıyorum.

"TUDOR DAHA ÖNCE GİTMELİYDİ"

Galatasaray, Tudor'u göndermek için geç kaldı. Son iki maçın yıldızı Yasin. Beşiktaş maçına bakıyoruz Yasin kadroda yok. Biz geldiğimizde Fatih Terim'e gitmiştik hemen. İyi ki geldi, üst üste 2 sene şampiyon oldu. Ünal Aysal, biz varken 2-3 kere Fatih Terim'i göndermek istedi. Hep karşı çıktık. Ünal Aysal'ın etrafındaki arkadaşları, Galatasaray'a en büyük zarar verenler oldu. O dönem çok iyi kadro çıkarmıştık. 5-6 sene üst üste şampiyon olurduk" ifadelerini kullandı.

"TUDOR'UN TAKTİK BİLGİSİ SIFIR"

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor ile ilgili olarak ise sarı-kırmızılı eski yönetici şunları söyledi:

"Galatasaray'ın teknik direktörü oyuncularını nasıl satar? Atmosferden korktu diyor. Galatasaray'ın futbolcuları Barcelona, Liverpool önünde oynadı. Bugüne kadar böyle bir şey duymadım. Hiçbir teknik adam diyemez bunu. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Hele o Cenk Tosun. Çok iyi yetiştirmiş kendini. 10 numara bir futbolcu. Beşiktaş güzel oynadı. Beşiktaş'a bir şey demiyorum zaten. Tabii ki muhteşem bir statları var. Beşiktaş, bizim stadımıza geldiğinde Şenol Güneş'in 'atmosferden çekindik' diyeceğini sanmıyorum. Tudor, iyi bir çalıştırıcı. Ama taktik konusunda benim gözümde sıfır."

"HERKESİN PROBLEMİNİ DİNLERDİM"

"Galatasaray'da çok ciddi bir hoca problemi var" diyen Albayrak, "Başarı, kenetlenerek gelir. Ben malzemecinin de, çaycının da sorunlarını dinlerdim. Tercümanların bile dertlerini dinlerdim. Şu an Mert kardeşim var. Madrid'e gitti, Arda götürmüştü. Ben gidip aldım onu. Arda'nın tercümanlığını bırakıp, Türkiye'ye geldi. Biz gece gündüz çalışıp bir ekip oluşturmuştuk" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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