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Abdurrahim Albayrak itiraf: Hayretler içerisinde kaldım

ABDURRAHİM ALBAYRAK İTİRAF: HAYRETLER İÇERİSİNDE KALDIM

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Okan Hocanın Fatih Terim ve hakem ile tartıştığını görünce hayretler içinde kaldım" dedi.

Tarih : 28 Şubat 2018, 00:40
Puan Ver : Abdurrahim Albayrak İtiraf: Hayretler İçerisinde Kaldım(10/10)6

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 2-1 galibiyetle sonuçlanan Akhisarspor maçının ardından kameralar karşısına geçti ve önemli sözler kullandı.

"MUSLERA, KARABÜKSPOR MAÇINDA OYNAYACAKTIR"

Avantajlı bir skor elde ettiklerini belirten Albayrak, son bölümde sakatlanan Muslera hakkında da konuşurken, "2-1 önemli skor. Hocamız da haklı olarak kadro değiştirdi. Lige daha önemsiyoruz. İstediğimizi aldık. Tüm camiaya hayırlı olmasını diliyorum. Muslera, maçı tamamlayacağını işaret verdikten sonra Gomis'i sokmaya karar verdik. Bir sorunu yoktur inşallah, Karabükspor maçında sahada olacaktır." dedi.

"HAYRETLER İÇERİSİNDE KALDIM"

Akhisarspor teknik direktörü Okan Buruk'un saha dışına gönderilmesini değerlendiren Albayrak, "Hayretler içerisinde kaldım dersem yeridir. Maçtan önce Okan hoca, Fatih hoca birbirlerine şans dilediler. Fatih hoca, çok sakin bir şekilde maçı izliyordu. Okan hoca, Fatih hoca ile atıştı, hakem ile atıştı. Saha dışına gönderildi, çok üzüldüm. Galatasaray'da yetişmiş, oynamış bir isim çünkü." sözlerini kullandı.

"HAKEMLER DE HATA YAPABİLİYOR"

Hakemler hakkında da konuşan Galatasaray yöneticisi, "Verilen ve verilmeyen penaltılarımız vardı ama kimseye yüklenmedik. Sadece bizim için söylemiyorum, hiçbir takıma haksızlık yapılmasını istemiyorum. Avrupa'da da maçlar izliyoruz. Kendi ülkemize döndüğümüzde hakemlerimizin değerini daha iyi anlıyoruz. Biz de hata yapabiliyoruz. Trafikte kaç tane hata yapıyoruz. Yemek yerken üstümüze döküyoruz. İnsanoğlu hata yapabiliyor. Ben hakemlerin bilinçli bir hata yaptığını düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

"BU HABERCİLERE ÜZÜLÜYORUM"

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sözlerini "Galatasaray'ın UEFA'dan ceza alacağını söyleyen habercilere üzülüyorum. Biz çok iyi hazırladık, evraklarımızı topladık. Hiçbir şey belli olmadan bazı insanlar hemen Galatasaray'ı cezalandırıyor. Galatasaray, bu takımın bir kulübü. Ne kadar kaliteyi yükseltirsek gelirlerimiz artacak. Herkesin birbirine saygılı olmasını diliyorum arkadaşlar." sözleriyle bitirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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