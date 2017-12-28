Galatasaray'da yönetime girip girmeyeceği merak edilen Abdürrahim Albayrak yaptığı açıklamada bu dönem yönetimde görev almayacağını açıkladı.

Mevcut yönetim ve muhalefetin ısrarları sonrası yapılan görüşmelerde Albayrak, yönetimde görev almayı istemedi.

"BU YÖNETİMDE GÖREV ALMAYACAĞIM"

Albayrak, Skorer'e yaptığı açıklamada "Bu dönem yönetimde görev almayacağım" dedi.

Camianın sevilen isimlerinden Abdurrahim Albayrak'ın bu kararı sonrası mevcut yönetim yeni arayışlara gidecek. Albayrak, geçtiğimiz dönemlerde 4 kez yönetime girerken hepsinde de şampiyonluk yaşamıştı.

Kaynak: haberinburada