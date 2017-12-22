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Abdurrahim Albayrak'tan Terim mesajı: AY LAV YU

ABDURRAHİM ALBAYRAK'TAN TERİM MESAJI: AY LAV YU

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim'in yeniden takımın başına gelmesinin ardından sosyal medyadan hesabından, "Oh be oh be. Şimdi güzel olacak. AY LAV YU" paylaşımında bulundu.

Tarih : 22 Aralık 2017, 01:40
Puan Ver : Abdurrahim Albayrak'tan Terim Mesajı: Ay Lav Yu(5/10)1

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Fatih Terim oldu! Terim, sosyal medya hesabı üzerinden attığı tweet'le duyurdu... Galatasaray Kulübü, Fatih Terim ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Bu mesaj sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlar üzerinde büyük bir heyecan yaratırken akıllara ilk gelen Abdurrahim Albayrak oldu.

Galatasaray eski yönetici Albayrak mesajında, "Oh be oh be. Şimdi güzel olacak. AY LAV YU" ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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