Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Fatih Terim oldu! Terim, sosyal medya hesabı üzerinden attığı tweet'le duyurdu... Galatasaray Kulübü, Fatih Terim ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Bu mesaj sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlar üzerinde büyük bir heyecan yaratırken akıllara ilk gelen Abdurrahim Albayrak oldu.

Galatasaray eski yönetici Albayrak mesajında, "Oh be oh be. Şimdi güzel olacak. AY LAV YU" ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım:

Kaynak: haberinburada