Beşiktaşlı Atınç Nukan, En Az 4 Ay Sahalardan Uzak Kalacak
Ekmek Teknesini Afetten Korumaya Çalışan Simitçi: Vücudum Çok Acıyordu
Boksta Anthony Joshua - Klitschko Maçının Rövanşı 11 Kasım'da
Doğal Afet Zararlarını Kasko Ya Da Trafik Sigortası Karşılar Mı?
Artık Süper Lig Maçlarında Kadrolar 18 Değil 21 Kişi Olacak
Üsküdar'a Rakip Çıktı! Bu Kez Dolmabahçe'de Kara İle Deniz Birleşti
Tartışma Yaratan İddia: Suya Gömülen Minibüsün Şoförü, Yolculardan Para Topladı
Meslektaş Kurbanı Oldu! Elektrikçi Şakazedenin Centilmenliği Kamerada
Abd'ye Yaptırım Misillemesi! Rusya, Abd'li Diplomatların Sayısını Düşürüyor
Deportivo'lu Emre Çolak, Hazırlık Maçında 2 Gol Attı
Araçları Doludan Zarar Gören Araç Sahipleri Oto Sanayilere Akın Etti
Barcelona Arda'yı Satamazsa Transferin Son Gününde G.Saray'a Kiralayacak
Pkk'nın Sözde Herekol Dağı Alan Sorumlusu Teslim Oldu
Katar Ekonomi Bakanı El Sani: Türkiye'ye Müteşekkiriz
Tatil Sezonunu Açan Ebru Gündeş, Kilolarıyla Dikkat Çekti
Yıllık 32 Milyon Tl Kazanan Burak Yılmaz, Boşanma Aşamasındaki Eşinin Kirasını Ödemedi
Porsche, 22 Bin Aracını Geri Çağırdı
Abant'ta Sefa Süren Hırsızları, Yıllık İzindeki Polisin Dikkati Yakalattı
İşte Görev Bilinci! Dozer Operatörü, Arkadaşını Kepçeyle Nehre Soktu
Bacak Estetiği Hangi Durumlarda Yaptırılır

ABD'ye Yaptırım Misillemesi! Rusya, ABD'li Diplomatların Sayısını Düşürüyor

ABD'YE YAPTIRIM MİSİLLEMESİ! RUSYA, ABD'Lİ DİPLOMATLARIN SAYISINI DÜŞÜRÜYOR

Moskova yönetimi, ABD'ye yönelik diplomat ve mülk kısıtlaması getirdi. 1 Eylül'den itibaren başkentteki ABD diplomatların sayısı 455'e düşüyor.

Tarih : 28 Temmuz 2017, 13:10
Puan Ver : Abd'ye Yaptırım Misillemesi! Rusya, Abd'li Diplomatların Sayısını Düşürüyor(8/10)4

Rusya'yla ABD arasında, Moskova'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiası nedeniyle süren gerilim derinleşiyor.

ABD'nin yaptırım girişimlerinin devam etmesi üzerine Washington'a yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'daki diplomatik temsilciliklerin ABD Büyükelçiliği tarafından kullanılmasını askıya aldı. Moskova, ABD'den Rusya'daki diplomat sayısını 455'e düşürmesini de istedi.

YAPTIRIM TASARISINA YANIT: DİPLOMAT VE MÜLK KISITLAMASI

ABD Senatosu'nun, Başkan Donald Trump'ın Kongre'den izin almadan yaptırımları gevşetmesine imkan tanımayacak tasarıya onay vermesine Rusya'dan yanıt geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye yönelik diplomat ve mülk kısıtlaması getirdi.

1 EYLÜL'E KADAR SÜRE TANINDI

Rusya'daki ABD'li diplomat ve diplomatik temsilciliklerdeki teknik personelin sayısının ABD'deki Rus diplomat ve teknik personelle aynı seviyeye indirilmesini talep eden Rus Dışişleri, ABD'ye sayının 455'e düşürülmesi için 1 Eylül'e kadar süre tanıdı.

"TEK TARAFLI YAPTIRIMLAR DEVAM EDERSE, SİMETRİK YANIT VERİLECEK"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Washington yönetiminin ABD'deki Rus diplomatların sayısını azaltmaya yönelik yeni tek taraflı yaptırımlar uygulamayı sürdürmesi halinde, simetrik yanıt verileceğinin altını çizdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Abd  Ye  Yaptırım  Misillemesi  Rusya  Abd  Li  Diplomatların  Sayısını  Düşürüyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER