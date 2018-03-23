AB'NİN KÜSTAH TÜRKİYE ÇIKIŞI VARNA ZİRVESİ ÖNCESİ İPLERİ İYİCE GERDİ
Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nde, Türkiye'nin kınanması, Varna'da yapılacak zirve öncesi ipleri iyice gerdi.
Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının katılımıyla Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nde, Türkiye'nin kınanması, Varna'da yapılacak zirve öncesi ipleri gerdi.
BRÜKSEL'DE TÜRKİYE'NİN KINANMASI GERGİNLİK YARATTI
Zirve için toplanan 28 ülkenin liderleri, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki eylemlerini kınarken, Kıbrıs ile Yunanistan'la dayanışma içerisinde olduklarını vurgulamaları Türkiye'nin tepkisini çekti. Zirvede yapılan görüşmeler sonrası, "Avrupa Konseyi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde devam eden yasadışı eylemlerini şiddetle kınamaktadır. Kıbrıs ve Yunanistan ile tam dayanışmasının altını çizmektedir." açıklaması yapıldı.
TÜRKİYE AB ÜYE DEVLETLERİYLE İLİŞKİLERİNİ NORMALLEŞTİRDİ
Ekim 2014 ve 21 Eylül 2005 tarihli beyanını hatırlatan Avrupa Konseyi, Türkiye'yi bu eylemleri durduracak ve Kıbrıs'ın egemenlik haklarına AB doğal ve uluslararası hukukuna uygun olarak doğal kaynaklarını araştırmaya teşvik etmeye çağırdı. Bu bağlamda Türkiye'nin, uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilişkilerine saygı gösterme yükümlülüğünü ve Kıbrıs Cumhuriyeti de dahil olmak üzere tüm AB üye devletleri ile ilişkileri normalleştirdiği hatırlatıldı.
"TUTUKLANAN İKİ YUNAN ASKERİYLE İLGİLİ KAYGILIYIZ"
Avrupa Konseyi, iki Yunan askeri de dahil olmak üzere, Türkiye'deki AB vatandaşlarının tutuklu kalmasıyla ilgili kaygılarını dile getirmiş ve bu konuların üye devletler ile diyalog içinde hızlı ve olumlu bir şekilde çözülmesini de talep etti.
Kaynak: haberinburada
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