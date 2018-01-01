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Aboubakar 4 ayda Porto'nun en golcüsü oldu

ABOUBAKAR 4 AYDA PORTO'NUN EN GOLCÜSÜ OLDU

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta geçirdikten sonra Porto'ya dönen Aboubakar 4 ayda kaydettiği 23 golle Portekiz ekibinin 2017 yılında en fazla gol atan oyuncusu oldu.

Tarih : 01 Ocak 2018, 20:10
Puan Ver : Aboubakar 4 Ayda Porto'nun En Golcüsü Oldu(9/10)5

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla geçen sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Vincent Aboubakar, Porto formasıyla da harikalar yaratıyor. Gelişim göstererek döndüğü Porto'da yüksek form grağini sürdüren Vincent Aboubakar, 2017'de takımın en golcü oyuncusu oldu.

26 MAÇTA 23 GOL KAYDETTİ

2017'de Porto formasıyla 4 farklı kulvarda 26 maça çıkan Vincent Aboubakar, 23 gol kaydetti. Kamerunlu forveti 15 golle Tiquinho Soares, 13 golle Moussa Marega ve 10 golle Yacine Brahimi takip etti.

Vincent Aboubakar'ın bu performansı Avrupa'da da ses getirdi. Bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde forma giyen futbolcular arasında tüm kulvarlarda ondan daha fazla gol atan oyuncular; 25 gollü Edinson Cavani, 24 gollü Harry Kane ve yine 23 gollü Mohamed Salah oldu Öte yandan Vincent Aboubakar şimdiden kariyerinin en golcü sezonuna ulaşmış durumda.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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