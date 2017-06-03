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aboubakar zor!

ABOUBAKAR ZOR!

FFP anlaşması siyah-beyazlı kulübün elini kolunu bağladı. Kamerunlu'nun kalma ihtimali iyice azaldı

Tarih : 03 Haziran 2017, 09:56
Puan Ver : Aboubakar Zor!(10/10)8


Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Transferden Sorumlu Asbaşkan Umut Güner'in, Aboubakar için yaptığı Portekiz seferinin ayrıntıları netleşmeye başladı. Kamerunlu golcü için Porto ve bonservisinin yüzde 70'ine sahip olan Fransız kulübü Lorient'e önce kiralama, sonra da satın alma teklifi sunuldu.



Kiralama önerisi kabul edilmezken, 4 milyon Euro'luk bonservis teklifi de az bulundu. Bu gelişme sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Aboubakar'ın takımda kalma ihtimalini, iyice düşürdü. UEFA ile yapılan Finansal Fair Play (FFP) anlaşması nedeniyle teklifini yükseltemeyen siyah-beyazlı kulüp, tecrübeli oyuncudan vazgeçme noktasına geldi. Aboubakar'daki olumsuzluk, Beşiktaş'ta devam edip etmeyeceği Çin kulübü Shenhua ile yapacağı görüşmelere bağlı olan Demba Ba'nın önemini bir kat daha artırdı. Yönetim ise transfer listesine forveti de dahil etti.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Aboubakar  Zor    haber

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