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aboubakar'dan fenerbahçelileri kızdıracak açıklama!

ABOUBAKAR'DAN FENERBAHÇELİLERİ KIZDIRACAK AÇIKLAMA!

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Aboubakar'a, Fenerbahçe'nin talip olduğu haberleri çıkmıştı. Bonservisi Porto'da olan ve sezonu kiralık sözleşmesi ile Beşiktaş'ta geçiren golcünün transfer durumu merak konusu oldu.

Tarih : 08 Haziran 2017, 11:28
Puan Ver : Aboubakar'dan Fenerbahçelileri Kızdıracak Açıklama!(10/10)9


Bu haberler üzerine siyah beyazlı yönetim de hemen Aboubakar ile temasa geçip, durum hakkında bilgi aldı. Duydukları yanıt ise onları rahatlatan cinstendi. İşte o gelişme ve Aboubakar'ın 'Fenerbahçe' cevabı...



Konfederasyon Kupası için Kamerun Milli Takımı kampına giden Aboubakar'a ulaşan Beşiktaşlı yetkili Ali Naibi, yıldız oyuncuya Fenerbahçe iddialarını sordu.



Kamerunlu futbolcunun Naibi'ye ise Fenerbahçelileri kızdıracak şu cevabı verdiği öğrenildi: "Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek, dolu tribünlere oynamak ve uzun tatil yapmak varken F.Bahçe'ye neden gideyim..."



 



kaynak:sabah






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