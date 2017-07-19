ABOUBAKAR'IN MENAJERİ: KİMSEYLE KONUŞMADIM, YAZILANLARIN HEPSİ YALAN
Beşiktaş'tan ayrılan Vincent Aboubakar'ın menajeri Fabrice Picot, "Ben kimseyle konuşmadım, hiçbir basın kuruluşuna demeç vermedim, hepsi yalan." dedi.
Beşiktaş, Aboubakar'ın ayrılmasından sonra forvet arayışlarına hız verirken Kamerunlu oyuncunun da geleceği hala belirsizliğini koruyor. Şu anda Porto'yla hazırlık kampında olan Aboubakar için Beşiktaş yönetimi hala nabız yokluyor ancak Kamerunlu Fikret Orman'ın dediği gibi artık ilk hedef değil.
MENAJERİ KONUŞTU: HEPSİ YALAN!
25 yaşındaki oyuncunun menajeri Fabrice Picot ise yaptığı açıklamada, "Beşiktaş konusuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Yorum yapmayacağım. Ancak benim ağzımdan haberler çıkıyor. 'Gelmeyeceğiz' ya da başka sözler söylemişim gibi... Kimseyle konuşmadım, hiçbir basın kuruluşuna demeç vermedin sizin dışınızda..." açıklamasını yaptı ve transferle ilgili sır vermedi.
Kaynak: Fanatik
Kaynak: haberinburada
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