Bahçeli Birbirlerine Düşen Ülkücülere Sosyal Medyadan Ayar Verdi!
Düğünde Havaya Ateş Açtı Silahı Beline Koyarken Küçük Kızı Kafasından Vurdu
Kato Dağı'na Bayrak Asan Tır Şoförüne Pülümür'de Teröristler Ateş Açtı
Kötü Koku Üzerine Harekete Geçen Belediye Bir Evden 40 Kamyon Çöp Çıkardı
İran, Abd'nin Yeni Ambargolarına Karşı Nükleer Füze Kartını Ortaya Sürdü
Eşi Yağmur Sarıoğlu İstedi, Sabri Sarıoğlu Göztepe İle Anlaştı
70 Yaşındaki Fenomen Koreli Büyükanne 300 Bin Hayrana Ulaştı
Yumurta Büyüklüğündeki Dolu, Yılmaz Dayının Kafasını Yardı
Borsa Yeni Bir Rekora Daha İmza Attı
Yeni Kabineye Karadenizliler Damga Vurdu
Aboubakar'ın Menajeri: Kimseyle Konuşmadım, Yazılanların Hepsi Yalan
Kpss Yerleştirme Sonuçları (Kpss-2017/1) Açıklandı
Kabinenin Yaş Ortalaması Değişmedi! En Geç Bakan Fatma Betül Sayan Kaya
Reis Filminin Yapımcısı Ali Avcı Terör Örgütü Kurmak Suçundan Tutuklandı
İnşaat Köpüğünü Saç Köpüğü İle Karıştıran Kadın Hastanelik Oldu
Galatasaray, Mert Günok'u Kadrosuna Katmaya Hazırlanıyor
Yeni Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Erdoğan'ı Tanıdım, Hayatım Değişti
Venezuaella'da Polis Aracının Göstericileri Ezdiği Anların Görüntüleri Ortaya Çıktı
Yeni Kabinede Olmayan Türkeş'ten İlk Açıklama: Ülkemize Ve Milletimize Hayırlı Olsun
Otoyoldaki Araç Sürücüleri Kaçak Geçiş Alarmıyla Şok Oldu

Aboubakar'ın Menajeri: Kimseyle Konuşmadım, Yazılanların Hepsi Yalan

ABOUBAKAR'IN MENAJERİ: KİMSEYLE KONUŞMADIM, YAZILANLARIN HEPSİ YALAN

Beşiktaş'tan ayrılan Vincent Aboubakar'ın menajeri Fabrice Picot, "Ben kimseyle konuşmadım, hiçbir basın kuruluşuna demeç vermedim, hepsi yalan." dedi.

Tarih : 19 Temmuz 2017, 19:20
Puan Ver : Aboubakar'ın Menajeri: Kimseyle Konuşmadım, Yazılanların Hepsi Yalan(7/10)3

Beşiktaş, Aboubakar'ın ayrılmasından sonra forvet arayışlarına hız verirken Kamerunlu oyuncunun da geleceği hala belirsizliğini koruyor. Şu anda Porto'yla hazırlık kampında olan Aboubakar için Beşiktaş yönetimi hala nabız yokluyor ancak Kamerunlu Fikret Orman'ın dediği gibi artık ilk hedef değil.

MENAJERİ KONUŞTU: HEPSİ YALAN!

25 yaşındaki oyuncunun menajeri Fabrice Picot ise yaptığı açıklamada, "Beşiktaş konusuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Yorum yapmayacağım. Ancak benim ağzımdan haberler çıkıyor. 'Gelmeyeceğiz' ya da başka sözler söylemişim gibi... Kimseyle konuşmadım, hiçbir basın kuruluşuna demeç vermedin sizin dışınızda..." açıklamasını yaptı ve transferle ilgili sır vermedi.

Kaynak: Fanatik


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Aboubakar  In  Menajeri  Kimseyle  Konuşmadım  Yazılanların  Hepsi  Yalan    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER