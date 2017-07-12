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Aboubakar'ın Menajeri: Oyuncum, Porto ile Sözleşme İmzalamayacak

ABOUBAKAR'IN MENAJERİ: OYUNCUM, PORTO İLE SÖZLEŞME İMZALAMAYACAK

Geçen sezonu Beşiktaş'ta geçiren ve Porto'ya geri dönen Aboubakar'ın menajeri Fabrice Picot, "Oyuncum, Porto ile sözleşme imzalamayacak." dedi ve Beşiktaş'a umut verdi.

Tarih : 12 Temmuz 2017, 23:20
Puan Ver : Aboubakar'ın Menajeri: Oyuncum, Porto İle Sözleşme İmzalamayacak(10/10)6

Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen ve Porto'ya geri dönen Aboubakar'ın menajeri Fabrice Picot, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.

"PORTO İLE SÖZLEŞME İMZALAMAYACAĞIZ"

Portekiz basınına konuşan Picot, Aboubakar'ın Porto ile yeni sözleşme imzalamayacağını belirtirken "Porto ile yeni sözleşme imzalamayı düşünmüyoruz. Yeni sözleşme, planlarımız arasında değil" şeklinde konuştu.

"TANIMIYORUM AMA GELİŞİME ÖNEM VEREN BİRİSİ"

Porto'nun yeni teknik direktörü Sergio Conceiçao, Kamerunlu golcüyü kadroda düşündüğünü ve golcü oyuncudan faydalanmak istediğini belirtmişti. Conceiçao, Aboubakar için "Henüz tanımıyorum ama ilk izlenim olarak çok gelişime önem veren iyi bir futbolcu olduğunu söyleyebilirim" demişti.

ABOUBAKAR: PORTO'YA DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM

Porto ile antrenmalara başlayan Aboubakar, geçtiğimiz günlerde Porto'da kalacağının sinyallerini vermiş ve Beşiktaş taraftarlarını üzecek açıklamalarda bulunmuştu.

Şenol Güneş'in "Aboubakar'ı düşünüyorum, ama uzuyor yani..." ifadelerini kullandığı Aboubakar, Portekiz'de yaptığı açıklamada ' 'Porto'ya döndüğüm için çok mutluyum. Karşılama çok sıcaktı, beni çok sevindirdi. Arkadaşlarımla yeniden antrenmana çıkmaktan mutluluk duyuyorum. Kesinlikle hedefimiz Porto ile şampiyonluklar kazanmak. Bunu bu sezon başaracağımızı düşünüyorum. Sezon sonu mutlu sona takım olarak ulaşacağız" sözlerini kullanmıştı.

"PORTO'YA DÖNMEYECEĞİM" DEMİŞTİ

Porto'ya geri dönen Vincent Aboubakar'ın açıklamalarının ardından, Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Benfica ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçının sonundaki sözleri akıllara geldi. Aboubakar, Benfica maçının ardından Porto'ya dönmeyeceğini söylemiş ve ' 'Porto'ya geri dönmeyeceğim. Bu asla olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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