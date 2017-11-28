AC MİLAN'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ GATTUSO'YA İLK TEBRİK FATİH TERİM'DEN GELDİ
İtalyan basınına konuşan AC Milan'ın yeni teknik direktörü Gennaro Ivan Gattuso, "Beni ilk arayan Fatih Terim oldu" dedi.
Yeni görevi için tebrikleri kabul eden Gattuso, kendisini ilk arayanın da Fatih Terim olduğunu söyledi. "Gattuso, Göreve geldikten sonra arayanlar inanılmaz isimlerdi. Ancelotti, Capello, Fatih Terim... Çok güzel şeyler söylediler." derken ilk maçı olan Benevento ile ilgili de konuştu.
"BENEVENTO MAÇINI CİDDİYE ALIYORUZ"
Ligin son sırasındaki puansız Benevento'yu ciddiye alacaklarını söyleyen Gattuso, "Ligdeki sıralamayı önemsemiyorum. Benevento maçını Dünya Kupası finali gibi düşünüyorum. Benevento'yu yenersek, şampiyon olacakmışız gibi oynayacağız." dedi.
"FATİH TERİM ADAM GİBİ ADAMDIR"
Fatih Terim, AC Milan'ı çalıştırdığı dönemde Gattuso da öğrencisiydi. Gattuso daha önce Terim hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Benim için çok değerli bir teknik adamdır. Deyim yerindeyse adam gibi adamdır deriz. Diyalog ve iletişim gücü bambaşka tarzdaydı ve çok azimli, hırslı mutlak başarılı olmak, başarıyı yakalamak için çalışırdı. Kısa süre kaldı ama yine de izlenimleri çok olumlu olmuştur. Ayrıldıktan sonra da zaman zaman gorüşme fırsatımız olmuştur. Farklı ortamlarda karşılaştık ve haberleştik. Milan'da kısa süreli görevde kalması bana göre şansızlık sayılır ama yine de biz oyuncular için güzel izlenim bıraktı"
Kaynak: haberinburada
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