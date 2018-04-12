ACI BEKLEYİŞ SON BULDU, BABA VE İKİ OĞLUNUN CENAZELERİ 30 METREDEN ÇIKARILDI
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, baraj gölüne düşen otomobilin içinde sıkışan baba ve iki oğlunun cenazelerine ulaşıldı.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, baraj gölüne düşen otomobilin içindeki Musa Hoşça ile çocukları Umut ve Ebubekir Hoşça'nın cenazelerine ulaşıldı. Vinç yardımı ile 30 metre derinlikten çıkarılan otomobildeki cesetler, görevliler tarafından aracın içinden alındı.
ANNESİNİN MEZARINA GELMİŞ
3 çocuğuyla birlikte yaşamını yitiren Musa Hoşça'nın Kayseri'den, Saimbeyli ilçesine bağlı Karakuyu köyüne annesi Elif Hoşça'nın mezarını ziyarete geldiği ortaya çıktı. Mezarlık ziyareti sonrası kardeşi Haşim Hoşça'yı ziyaret için Kozan ilçesine gittiği öğrenilen Musa Hoşça'nın yolda direksiyon kontrolünü yitirerek gölete aracıyla düştüğü belirtildi. Feke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
Cenazeler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: haberinburada
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