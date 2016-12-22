ACI GÜNÜNDE DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI
Ferzan Özpetek, ressam annesi Nesrin Subaşı Özpetek'i son yolculuğuna uğurladı.
91 yaşında hayatını kaybeden Özpetek'in cenazesinde ünlü yönetmeni birkaç ay önce evlendiği İtalyan Simone Pontesilli'nin yanı sıra Cem Yılmaz, Tuba Büyüküstün, Halit Ergenç ve Serra Yılmaz gibi sanatçı dostları yalnız bırakmadı.
Anne Özpetek'in cenazesi, Fenerbahçe Camii'nde kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
Özpetek, acılı gününde kendisini yalnız bırakmayan dostlarına tek tek teşekkür etti.
kaynak:habertürk
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