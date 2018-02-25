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Acı Haber Geldi: 1 Uzman Çavuş Şehit!

ACI HABER GELDİ: 1 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT!

TSK ve ÖSO güçlerinin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın 37. gününde bir uzman çavuş şehit düştü.

Tarih : 25 Şubat 2018, 08:50
Puan Ver : Acı Haber Geldi: 1 Uzman Çavuş Şehit!(6/10)3


Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda bir uzman çavuş şehit düştü.



KIRIKHAN'A GETİRİLDİ



Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin PKK/YPG/PYD terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatından bir acı haber geldi. Suriye sınırında çıkan çatışmada bir uzman çavuş şehit oldu. Şehit düşen uzman çavuş Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne getirildi.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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