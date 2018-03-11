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Acı tesadüf! İran'da bir ay içerisinde ikinci uçak düştü

ACI TESADÜF! İRAN'DA BİR AY İÇERİSİNDE İKİNCİ UÇAK DÜŞTÜ

BAE'den Türkiye'e gelmekte olan özel Türk jeti İran'da düştü. İran'da 18 Şubat'ta da Aseman Hava Yolları'na ait yolcu uçağı düşmüş ve 60 yolcu hayatını kaybetmişti.

Tarih : 11 Mart 2018, 20:10
Puan Ver : Acı Tesadüf! İran'da Bir Ay İçerisinde İkinci Uçak Düştü(10/10)6

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelen Başaran Holding'e ait özel Türk jeti İran'da düştü. İran'da 18 Şubat'ta da Aseman Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı düşmüştü.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan ve İstanbul'a giden özel Türk uçağının ülkenin güney doğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Kiyar ilçesinde düştüğünü ve uçaktaki 3'ü mürettebat 11 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Ulaştırma Bakanlığı, uçağın Başaran Holding'e ait olduğunu açıkladı.

60 YOLCU HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Tahran-Yasuc seferini yapan Aseman Hava Yolları'na ait çift motorlu ATR-72 tipi yolcu uçağı pazar günü İsfahan eyaletine bağlı Semirom ilçesinde düşmüş, uçaktaki biri çocuk 60 yolcu ile 6 kişilik mürettebattan kurtulan olmamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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