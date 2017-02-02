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acı yedikten sonra sakın su içmeyin!

ACI YEDİKTEN SONRA SAKIN SU İÇMEYİN!

Yaşam kaynağı olan su, insan vücudu için son derece önemli. Ancak suyun da doğru zamanda içilmesi gerek.

Tarih : 02 Şubat 2017, 09:49
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Uzmanlar su içmenin kurallarını şöyle sıralıyor: "Banyodan sonra su, içilirse organlar yaşlanır. Acı yedikten sonra içilirse reflü, gastrit ve bağırsak rahatsızlığına yol açar. Meyvenin üzerine içilirse mide asidi oluşur. Spor sonrası su içmek karaciğer ve dalağı büyütür.



Tatlının üzerine su içilmesi şekeri yükseltir. Suyu korkunca, uyanınca, uykudan önce ve yemek arasında içmekte bir sakınca yoktur."



 



kaynak:sabah








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