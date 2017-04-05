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açık kapıdan eve girip, engelli kadını taciz etti!

AÇIK KAPIDAN EVE GİRİP, ENGELLİ KADINI TACİZ ETTİ!

Samsun'da engelli kadını bıçakla tehdit ederek taciz ettiği iddia edilen bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Tarih : 05 Nisan 2017, 16:25
Puan Ver : Açık Kapıdan Eve Girip, Engelli Kadını Taciz Etti!(9/10)6


Olay, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yüzde 70 oranında engelli olan G.E.(30) aynı apartmanda bulunan akrabalarına oturmaya gitti. Bir ihtiyaç üzerine kendi evine inen G.E., eve girdiği sırada dış kapıyı kapatmayı unutunca iddiaya göre C.Y.(39) adındaki şüpheli eve girdi. Yanındaki bıçağı çıkartan şüpheli engelli kadını tehditle taciz etti.



Engelli kadının bağırması üzerine apartmanda bulunan yakınları olay yerine gelirken, şüpheli şahıs ise kaçarak kayıplara karıştı. Yakınlarının durumu polise bildirmesi üzerine Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri harekete geçti. 2 Nisan tarihinde gerçekleşen olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarından yola çıkan polisler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.



 



kaynak:sabah








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