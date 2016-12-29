

Türkiye'de 2014'de yüzde 20,7'ye kadar yükselen sigara kaçakçılığı devletin kararlı mücadelesi sonucu yüzde 11'e kadar gerilerken, bu kez yasa dışı açık tütün satışı patladı. 2015'in son çeyreğinde 2,2 milyar dal olan yasa dışı açık tütün satışı, bu yılın ilk çeyreğinde 4 milyar dala yükseldi.



Terör örgütlerinin başlıca finans kaynaklarından biri olan sigara Kaçakçılığını kararlı bir mücadeleyle yüzde 20.7'lerden yüzde 11'lere kadar düşürmeyi başaran devlet, şimdi de yasa dışı açık tütün satışı sorunuyla karşı karşıya. Saha gözlemleri ve son yapılan araştırmalara göre kısa bir süre öncesine kadar 6 bin olan satış noktası, bu yılın kasım ayı itibarıyla yüzde 64 artarak, 9 bin 600'e ulaştı.







KULLANAN KİŞİ YÜZDE 80 ARTTI







Sadece İstanbul'da 1126 satış noktası bulunurken, 2015 yılının son çeyreğinde 2.2 milyar dal olan yıllık açık tütün pazar büyüklüğü 2016 yılının ilk çeyreğinde 1.8 milyar dal artarak, 4 milyar dala ulaştı. Açık tütün kullananların oranı yüzde 80 artarak, 422 binden 633 bine yükseldi. Yasaya göre ticari amaçla açık tütünün satılması ve makarona sarılarak sigara şeklinde satılması kesinlikle yasak.







SİSTEM NASIL İŞLİYOR?







Açık tütün satışının kaçak sigara kadar zararlı olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şunları söyledi: “Yasa dışı satışın vergi gelirleri ve kamu sağlığı üzerindeki sakıncalar nedeniyle, Kanun'da idari yaptırıma tabi olan bir kabahat türü olarak değil şüpheye mahal vermeyecek şekilde bir suç olarak düzenlenmesi gerekir. Bu kişierin 3 - 6 yıl hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak şekilde düzenleme yapılması caydırıcı olacaktır.”







İDARİ PARA CEZASI CAYDIRMADI







Açık tütün satışının kaçak sigara kadar zararlı olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Hem devletimiz hem esnafımız hem de halkımız kaybediyor” dedi. Palandöken bu konuda her türlü açık tütün satışının sıkı şekilde denetlenmesi gerektiğini belirtti.







kaynak:milliyet