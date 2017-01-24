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Açıkalın, Müge Dağıstanlı'ya Evlenme Teklif Etti
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açıkalın, müge dağıstanlı'ya evlenme teklif etti

AÇIKALIN, MÜGE DAĞISTANLI'YA EVLENME TEKLİF ETTİ

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Renkli Sayfalar' programına konuk olan oyuncu Peker Açıkalın, herkesi şaşkına uğratan bir çıkışa imza attı.

Tarih : 24 Ocak 2017, 16:00
Puan Ver : Açıkalın, Müge Dağıstanlı'ya Evlenme Teklif Etti(6/10)7


 Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Renkli Sayfalar' programına konuk olan oyuncu Peker Açıkalın, herkesi şaşkına uğratan bir çıkışa imza attı.



DAĞISTANLI'YI YÜKSEL'DEN İSTEDİ



Yıllardır Müge Dağıstanlı'ya platonik aşık olduğunu belirten Açıkalın, güzel sunucuyu Gülşen Yüksel'den İstedi.



"BEN DE BİR ERKEĞİM"



Peker Açıkalın, "Yıllardır fena platonik aşığım. Yalan mı canım ben de bir erkeğim. Her ne kadar 4 kez evlenip ayrılsam da, şimdi daha ciddiye alıyorum." diyerek herkesi şaşırttı.



 



kaynak:haberler






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